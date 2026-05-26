Смертельная вспышка Эболы выходит из-под контроля: пациенты бегут из больниц после нападений

В Конго медики, работающие на передовой борьбе с Эболой, столкнулись с новой угрозой. Кроме недостатка лекарства и быстрого распространения вируса, они теперь вынуждены реагировать на приступы на больницы и побеги пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом.

Об этом говорится в материале Reuters.

По данным местных медиков, по меньшей мере три инцидента произошли в северо-восточной провинции Итури, где зафиксировали первые случаи нынешней вспышки. Два нападения пришлись на одну и ту же больницу в городе Монгбвалу.

Медицинский директор главной больницы Монгбвала Ричард Локоду сообщил, что в субботу из медучреждения сбежали 18 пациентов после того, как неизвестные подожгли палатки организации «Врачи без границ», где находились изолированные больные.

По его словам, результаты анализов части этих пациентов уже получены: один случай оказался положительным.

"Таким образом, у нас есть один подтвержденный случай Эболы, который продолжает циркулировать в обществе и избегает мер реагирования", - заявил Локоду.

На следующий день больница снова подверглась нападениям. По словам медика, несколько волн атак организовали молодые люди, которых мобилизовали умершие от Эболы родственники христианского религиозного лидера. Еще семь пациентов скрылись, а для восстановления порядка пришлось привлекать полицию и военных.

Во время одного из приступов пациент с подозрением на Эболу, который находился в критическом состоянии и имел кровотечение, умер, пытаясь скрыться из больничной койки.

Причиной приступов, по словам врачей, стало нежелание части местных жителей признавать опасность болезни. Некоторые родственники умерших требуют передать им тела для погребения, хотя тела жертв Эболы остаются крайне заразными после смерти. Опасные захоронения без защитных мер являются одним из главных путей распространения вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что нынешняя вспышка вызвана редким штаммом Эболы Бундибуджо. Его уже называют третьей по масштабу вспышкой этого типа за всю историю наблюдений.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса, в настоящее время зарегистрировано более 900 подозрительных случаев, среди них 101 подтвержден. Также сообщается о 220 подозреваемых смертях.

Тедрос отметил, что из-за задержки с выявлением случаев медики вынуждены «догонять» вирус, который уже распространился за пределы первых очагов.

Ситуацию осложняет то, что вспышка началась в Итуре, а впоследствии распространилась на провинции Северное и Южное Киву, в том числе районы, контролирующие повстанцы M23. Некоторые случаи также подтвердили в соседней Уганде.

Новая вспышка Эболы: последние новости

ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного значения.

По данным Минздрава Конго, по состоянию на 21 мая в стране было подтверждено 83 случая заражения, еще более 700 оставались под подозрением. Вирус распространился уже на несколько провинций, в частности, Южное Киву вблизи границы с Руандой.

Отдельную опасность представляет именно штамм Бундибуджо. В отличие от штамма Заир, против него пока нет одобренных вакцин или специфических препаратов. Уровень смертности от этой разновидности вируса может достигать 50%.

ВОЗ оценивает риск распространения Эболы в Конго как очень высокий на национальном уровне, высокий – на региональном и низкий – на глобальном.

