Смертельно токсичный воздух: миллионам людей советуют оставаться в помещениях

Пожар / © Associated Press

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Миллионы жителей США оказались под угрозой из-за масштабных лесных пожаров в Канаде. Дым, накрывший крупные американские города, настолько ухудшил качество воздуха, что специалисты сравнили его влияние с выкуриванием более десяти сигарет в день.

Об этом пишет Daily Mail.

Из-за густого дыма от сотен лесных пожаров, бушующих преимущественно в канадской провинции Онтарио, резко ухудшилось качество воздуха в США. По данным сервисов мониторинга, Чикаго, Нью-Йорк, Детройт и Вашингтон вошли в список городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в мире.

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Национальная метеорологическая служба США уже объявила предупреждение об опасном качестве воздуха в 16 штатах — от Миннесоты и Иллинойса до Нью-Йорка, Нью-Джерси и Виргинии.

Почему дым представляет серьезную опасность

Основную угрозу представляют мелкодисперсные частицы PM2.5, образующиеся при горении древесины. Через очень малый размер они легко проникают глубоко в легкие и могут попадать в кровь.

Специалисты предупреждают, что такие частицы способны провоцировать серьезные проблемы с дыхательной системой, обострять сердечно-сосудистые заболевания и особенно опасны для детей, пожилых и людей с хроническими болезнями.

По оценкам американских медиков и климатологов, уровень загрязнения воздуха в отдельных городах был настолько высоким, что его влияние сравнимо с выкуриванием более 10 сигарет в сутки.

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В Детройте концентрация PM2.5 достигла 292,6 мкг/м³, что, по оценкам экспертов, соответствует влиянию более 13 сигарет за один день. В Чикаго показатель превысил 240 мкг/м³, что также эквивалентно выкуриванию более десяти сигарет.

В то же время, это сравнение является способом оценить долгосрочное влияние мелкодисперсных частиц на организм, а не означает, что вдыхание такого воздуха буквально равно курению.

Какие уровни качества воздуха считаются опасными

По шкале Агентства по охране окружающей среды США (EPA) индекс качества воздуха оценивается от 0 до 500.

0–50 — воздух считается безопасным;

51–100 — умеренный уровень;

101–150 — опасно для чувствительных групп населения;

151–200 — неблагоприятно для всех;

свыше 300 — опасный уровень.

Именно последний уровень фиксируется в отдельных районах США. В таких условиях специалисты рекомендуют всем людям избегать физической активности под открытым небом и по возможности оставаться в помещениях до улучшения ситуации.

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Напомним, на юге Испании бушует масштабный лесной пожар, унесший жизни по меньшей мере 12 человек, еще 23 считаются пропавшими. Огонь охватил более 3,2 тыс. га в провинции Альмерия. Это один из самых смертоносных пожаров в истории страны. Причиной, вероятно, послужила оборванная линия электропередач. Пожарный сезон в Испании начался раньше из-за волны жары.

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