Смертельное ДТП автобуса с украинцами во Франции: есть первые детали расследования и обвинения

Авария во Франции

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Одному из двух водителей украинского автобуса, который попал в смертельную аварию во Франции13 июня, предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве и непредумышленном причинении телесных повреждений.

Об этом пишет французское издание LeFigaroсо ссылкой на слова прокурора Парижа Лор Беккуо.

Два украинских водителя были взяты под стражу в рамках расследования по факту преступления, начатого прокуратурой Ле-Мана.

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"Тесты на алкоголь и наркотики, проведенные у них, оказались отрицательными", - говорится в заявлении прокурора.

Сразу после аварии, французские правоохранители начали расследование по факту "непредумышленного убийства и непредумышленного причинения телесных повреждений". Водителю, который был за рулем на момент трагедии, было предъявлено обвинение по этим пунктам.

В частности, пока идет выяснение обстоятельств ему запрещено управлять любыми транспортными средствами и установлено обязательство отвечать на вызовы следственного судьи. Согласно пресс-релизу, второго водителя, который не был за рулем на момент событий - отпустили в субботу вечером.

Авария автобуса с украинскими подростками во Франции

В пятницу на северо-западе Франции произошла смертельная авария. Автобус, перевозивший взрослых и украинских подростков, перевернулся на трассе в регионе Сарт.

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Авария произошла на автомагистрали A81, недалеко от города Дегре, и привела к смерти четырех человек, все они были "взрослыми ". Несколько человек также получили ранения: девять - в критическом состоянии, 18 - в состоянии средней тяжести. и 29 - с легкими травмами.

Также было выяснено, что в автобусе были украинские лицеисты, которые возвращались домой на Буковину после учебного обмена с аграрным лицеем La Touche, во французской Бретани. Все они после ДТП обеспечены питанием и временным приютом. Часть подростков остается под наблюдением врачей.