Смертельное ДТП с автобусом в Болгарии: подробности жуткой аварии и есть ли среди жертв украинцы

Смертельное ДТП с автобусом в Болгарии: подробности жуткой аварии и есть ли среди жертв украинцы

Среди погибших 12 детей.

Украинцев нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии, унесшей жизни 45 человек.

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Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"По информации болгарских правоохранителей, украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии", — написал он в своем Twitter.

По информации болгарских стражей порядка, украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии. @UKRinBGR #КонсулРядом — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 23, 2021

Как сообщили в эфире ТСН.12:00, по предварительным данным в жуткой аварии в Болгарии погибли 45 человек, из них 12 детей. Около двух часов ночи пассажирский автобус с номерами Северной Македонии врезался в ограждение и мгновенно загорелся. Все, что осталось от автобуса – железный скелет. Он был последним из четырех в колонне, возвращавшейся с туристами из Стамбула. Большинство погибших путешественников – жители македонского Скопье.

Из горящего автобуса смогли выбраться только семь человек — две женщины и пятеро мужчин, их забрали в больницу. Жизни тех, кого госпитализировали с травмами и ожогами, ничего не угрожает.

Место аварии ужасное. Пока нет точной информации о том, сколько точно людей ехали в автобусе. Сгоревшие тела будет очень трудно идентифицировать. Полиция рассматривает несколько версий катастрофы — плохую погоду и скользкую из-за дождя дорогу и техническую неисправность, также не исключают, что водитель мог уснуть за рулем — и поэтому автобус врезался в ограждение.