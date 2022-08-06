Смертельное ДТП с польскими паломниками в Хорватии: количество погибших выросло

6 августа в Хорватии автобус с польскими паломниками съехал с дороги.

Число погибших в результате аварии польского автобуса с паломниками под Загребом возросло до 12.

Об этом сообщает PAP.

Спикер МИД Польши подтвердил, что в больнице скончался еще один пострадавший в результате аварии автобуса, количество погибших выросло до 12. Он уточнил также, что все погибшие — граждане Польши.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что у него был телефонный разговор с хорватским коллегой Андреем Пленковичем и поручил польским консульствам организовать поддержку для семей, пострадавших в аварии.

Представители хорватского правительства уже приехали на место.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что усталый водитель на мгновение уснул во время движения.

Напомним, на севере Хорватии сегодня, 6 августа, утром в смертельное ДТП попал польский автобус с паломниками.

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