Смертельное ДТП в Турции с участием автобуса с украинцами: названо вероятную причину аварии (фото)

Смертельное ДТП в Турции с участием автобуса с украинцами: названо вероятную причину аварии (фото)

Пострадавшие в больницах.

В Турции ДТП с автобусом, в котором ехали украинские и российские туристы, произошла из-за якобы сердечного приступа у 54-летнего водителя. Мужчина скончался на месте аварии.

Об этом пишут DHA и Haber Turk.

Также читайте В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: в результате аварии пострадали 7 человек

Издание пишет, что якобы сердечный приступ произошел у водителя автобуса с номерным знаком 01 ETE 48 на 13-м километре трассы "Стамбул-Денизли". В результате автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с аналогичным транспортным средством со студентами в салоне.

В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте, еще 30 человек пострадали, состояние троих студентов тяжелое.

Также, по информации Haberler.com, пострадавших госпитализировали в больницы турецких городов Стамбул и Денизли, одна из полос движения на месте ДТП перекрыта.

Напомним, автобус с украинскими и российскими туристами перевернулся в Турции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку