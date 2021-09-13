Смертельное ДТП в Турции с украинцами: в МИД рассказали о количестве и состоянии пострадавших

Смертельное ДТП в Турции с украинцами: в МИД рассказали о количестве и состоянии пострадавших

По предварительным данным, погибший водитель был гражданином Турции.

В Турции в результате ДТП с двумя автобусами 35 украинцев получили травмы.

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Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Турция: в провинции Мугла произошло ДТП с украинскими туристами. 35 человек получили травмы легкой и средней тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Консулы взаимодействуют с правоохранителями, туроператором и страховой компанией для оказания консульской помощи", — написал он в своем Twitter.

Турция: в провинции Мугла произошло ДТП с украинскими туристами. 35 человек получили травмы легкой и средней тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Угроз жизни нет. Консулы взаимодействуют с правоохранителями, туроператором и страховой компанией для оказания консульской помощи — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 13, 2021

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что 13 сентября в турецкой провинции Мугла произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса с украинскими и российскими туристами. По предварительной информации, в автобусе находился 41 человек.

У водителя туристического автобуса произошел сердечный приступ и он не справился с управлением и совершил столкновение со студенческим автобусом, ехавшим с противоположного направления. Известно, что в ДТП также пострадали и студенты, состояние троих из них тяжелое. Сам же водитель погиб на месте происшествия. Предварительно известно, что он был гражданином Турции.

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