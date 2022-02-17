Смертельное нападение акулы в Сиднее: в Сети появилось ужасное видео, как хищник растерзал человека

Пловец провел последние минуты, взывая о помощи и пытаясь отбиться от огромной белой акулы, прежде чем она съела его живьем.
В Сети появилось видео ужасного нападения огромной белой акулы на человека, произошедшего в Сиднее впервые за последние 60 лет.
Об этом сообщает Daily Mail.
Акула напала на мужчину на пляже Литл-Бэй во время охоты. Свидетелями смертельного нападения стали многие люди. Пловец провел последние минуты, взывая о помощи и пытаясь отбиться от огромной белой акулы, прежде чем она съела его живьем.
Напуганным свидетелям осталось лишь беспомощно наблюдавшим за происходящим. По словам очевидцев, хищник за несколько секунд буквально разорвал на две части свою жертву.
На шокирующих кадрах видно, как хищник тащит свою жертву под воду, а море покраснело от крови. "Кого-то только что съела акула. О чувак! О нет! Это безумие. Это большая белая акула", — кричит один из рыбаков на кадрах.
Внимание! Видео содержит жестокие кадры
"На видео ясно видно, что половину тела съела акула", — сказал сотрудник полиции. Остатки тела обнаружили спасатели.
Как сообщает 9 News Australia, жертвой акулы-убийцы оказался 35-летний инструктор по дайвингу Саймон Неллист, регулярно плававший на пляже.
Это первое смертельное нападение акул в Сиднее с 1963 года.
Напомним, что в США от нападения акулы погиб серфингист.
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