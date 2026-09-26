Медведь / © Getty Images

Реклама

В России медведи все чаще убивают людей. С начала 2026 года по меньшей мере 20 человек погибли от нападений бурых медведей — животных, которых в России считают неофициальным символом страны. Из-за роста смертельных случаев россиян призывают отложить походы в лес за грибами и ягодами, ведь встреча с хищником может закончиться трагедией.

Об этом говорится в материале Reuters.

Реклама

Семь убийств хищниками произошло лишь в течение сентября в Краснодарском крае. Последняя зафиксированная смерть произошла в Сибири. В селе Вознесенка медведь убил 51-летнюю женщину прямо в ее саду. Животное пыталось попасть в вольер на огороде, где держат домашних животных. Полицейские говорят, что хищник бросился на женщину, а затем застрелил его сосед погибшей.

Реклама

В этом году бурые медведи нападали на людей, по меньшей мере, в 11 регионах РФ — погибли по меньшей мере 20 человек. Российские эксперты связывают рост числа смертельных приступов медведей с изменением климата и человеческим фактором.

По одной из версий, из-за ранней и засушливой весны животным стало сложнее находить еду в привычных местах. В частности, уменьшилось количество ягод, которыми животные питаются в конце лета и осенью, поэтому они могли отправляться дальше своих территорий в поисках пищи.

В то же время, часто к опасным встречам с медведями приводят сами россияне. Люди часто покидают пищевые отходы под открытым небом, привлекая хищников, а также пренебрегают правилами безопасности во время пребывания в лесу.

Кроме того, по меньшей мере в одном регионе местные власти обвиняют в неспособности контролировать численность медведей.

Реклама

Другие приступы медведей на россиян

Среди других людей, которых в этом месяце в Красноярском крае убили медведи, — 39-летний лесоруб и две женщины, собиравшие грибы.

В Иркутской области Сибири в сентябре медведь напал на пенсионера, собиравшего грибы, и двух мужчин, искавших дикорастущие растения в лесу.

А в сибирском регионе Тува в этом же месяце медведь убил тренера по хоккею Александра Кузьменко, отца игрока НХЛ Андрея Кузьменко. Инцидент произошел, когда тот был на рыбалке.

Одним из самых громких нападений этого года стало нападение медведя на двух туристов в их палатке в Алтайском крае в августе. Хищник вытащил одну из туристок, 29-летнюю женщину, из палатки, убил ее, а затем похоронил в лесу.

Реклама

В то же время, Министерство охраны окружающей среды РФ пыталось приуменьшить значение серии нападений.

«В последние годы ежегодно регистрируется около 20-30 случаев нападения медведей. Единственный аномальный всплеск был в 2014 году, когда зарегистрировали 166 случаев. Дело в том, что сейчас у каждого есть смартфон, а информация быстро распространяется через интернет и социальные сети, что создает впечатление, что проблема распространена», — заявляют в министерстве.

Популяция медведей резко возросла

Из-за более коротких и более теплых зим численность бурых медведей в России выросла более чем вдвое — примерно от 130 тыс. в 1990-м до более чем 300 тыс. в настоящее время.

В Красноярском крае, где обитает около 27 тысяч бурых медведей, следователи возбудили дело против местного Минприроды. Чиновников обвиняют в халатности, которая могла привести к гибели семи человек от нападений медведей только в сентябре.

Мол, именно они ответственны за мониторинг и контроль популяции медведей, должны оперативно действовать и реагировать на угрозу для людей, однако, несмотря на предупреждение, необходимые меры не приняли.

Следователи призвали людей избегать посещения лесов и отложить любые планы по сбору грибов и ягод в лесу, что является популярным российским времяпрепровождением.

«Если вы столкнетесь с большим хищником, у вас практически нет шансов на выживание», — говорится в заявлении.

Напомним, в Алтайских горах (РФ) медведь вытащил женщину из палатки и убил на глазах у жениха. Медведь разорвал палатку, в которой находилась пара, вытащил женщину и перенес ее через реку Бия. Правоохранители отказались открывать огонь по хищнику из-за нормативных ограничений.

Новости партнеров

Новости партнеров