Смертельное наводнение накрыло Индию — десятки погибших, вода смывает все на своем пути

Наводнение в Индии / © Associated Press

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Экстремальные муссонные дожди повлекли за собой масштабные наводнения и оползни в Индии. Число погибших от наводнения в индийском штате Ассам увеличилось до 78 человек.

Об этом сообщает India Today.

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В частности, более 300 тысяч человек в семи округах продолжают находиться в тяжелом положении.

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Отмечается, что паводковые воды нанесли разрушения и продолжают влиять на 21 округ и 551 село, тогда как 21 523,08 гектара посевных площадей остаются затопленными.

Индию затопило / © Associated Press

Управление по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщило, что более 16 500 перемещенных лиц нашли убежище в 71 лагере для беженцев, а еще более 72 тысяч человек получают помощь через 30 центров распределения гуманитарной помощи.

Аналогичная ситуация сложилась и в других странах, пишет The Guardian.

В восточном Афганистане длительные ливни разрушили дома из камня и глины. Житель Дур-Бабы Анар Гюль рассказал, что никогда не видел такого дождя, а его сосед Саид Афсар Садат отметил, что дожди с каждым годом становятся более интенсивными, разрушают дороги и уничтожают посевы. Наводнения в Афганистане унесли жизни десятков человек, еще больше числящихся пропавшими без вести. Похожая ситуация наблюдается в Индии, Бангладеш и Пакистане.

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В Китае уровень воды во многих реках превысил критические отметки. Оползень в Чунцине и наводнение в провинции Ганьсу унесли десятки жизней. Тайфун «Ноул» вызвал массовую эвакуацию в провинции Гуандун, а предыдущий тайфун «Майсак» затопил Гуанси, в результате чего из змеиных ферм сбежали сотни змей.

Раньше говорилось, что изменение климата уже изменяет не только силу наводнений, но и время их наступления — во многих регионах мира они смещаются от привычных дат. По данным исследований, при потеплении на 1,5°C время наибольших наводнений может сдвинуться более чем на неделю примерно на половине суши Земли, что критично для систем защиты и прогнозирования. Специалисты отмечают: традиционные «календари наводнений» больше не работают, поэтому планирование безопасности и управление водными ресурсами нужно пересматривать.

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