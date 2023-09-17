Смертельное наводнение в Ливии: как выглядит страна после разрушений – фото

В Ливии затоплены многие жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры.
В Ливии во время наводнения и обрушения двух плотин в результате урагана "Даниэль", по последним данным, погибли около 11 300 человек. Еще более 20 тысяч считаются пропавшими без вести. Ураган полностью затопил пустыню Аль-Мухайли.
Об этом пишет Libya Sky News.
Сильнее всего пострадал город Дерна. Предполагается, что в общей сложности погибших может быть до 20 тысяч человек.
"Центр города Дерна на востоке Ливии похож на одно крупное кладбище: масса разрушенных зданий, погибших людей и перевернутых автомобилей среди поломанных деревьев", — говорится в сообщении.
В Дерне смыло целые кварталы. На кладбище собрали более 700 неидентифицированных тел, а местные власти заявляют, что тысячи человек пропали без вести. Многих людей смыло в Средиземное море. Уже несколько дней волны выбрасывают их тела на берег. Погибли целые семьи. Многих хоронят в больших братских могилах.
Напомним, в Бразилии разбился самолет с туристами – никто не выжил.
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