Смертельное наводнение в Ливии: как выглядит страна после разрушений – фото

В Ливии во время наводнения и обрушения двух плотин в результате урагана "Даниэль", по последним данным, погибли около 11 300 человек. Еще более 20 тысяч считаются пропавшими без вести. Ураган полностью затопил пустыню Аль-Мухайли.

Об этом пишет Libya Sky News.

Сильнее всего пострадал город Дерна. Предполагается, что в общей сложности погибших может быть до 20 тысяч человек.

"Центр города Дерна на востоке Ливии похож на одно крупное кладбище: масса разрушенных зданий, погибших людей и перевернутых автомобилей среди поломанных деревьев", — говорится в сообщении.

Последствия разрушительного наводнения в Ливии/Фото: Sky News

Последствия разрушительного наводнения в Ливии/Фото: Sky News

Последствия разрушительного наводнения в Ливии/Фото: Sky News

Последствия разрушительного наводнения в Ливии/Фото: Sky News

Последствия разрушительного наводнения в Ливии/Фото: Sky News

Последствия разрушительного наводнения в Ливии/Фото: скриншот

В Дерне смыло целые кварталы. На кладбище собрали более 700 неидентифицированных тел, а местные власти заявляют, что тысячи человек пропали без вести. Многих людей смыло в Средиземное море. Уже несколько дней волны выбрасывают их тела на берег. Погибли целые семьи. Многих хоронят в больших братских могилах.

Напомним, в Бразилии разбился самолет с туристами – никто не выжил.

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