Смертельное наводнение в Непале: вода сносит здания, сотни туристов исчезли - есть ли среди пострадавших украинцы (фото)

Наводнение в Непале / © АР

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Масштабное наводнение и оползни на границе Непала и Тибета повлекли за собой гибель не менее 95 человек и исчезновение без вести сотен человек. Стихией смыло населенные пункты, дороги и мосты. По последним данным, среди пропавших есть как местные жители, так и иностранные туристы.

Об этом сообщают BBC , Sky News, а также Nepal Police.

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Смертельное наводнение в Непале: что известно

Стихия обрушилась на приграничный район Непала и Тибета утром 26 августа. Потоки воды и грязи смывали здания, повреждали дороги и мосты и затруднили доступ спасателей в пострадавшие районы.

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Масштаб наводнения в Непале / © АР

По данным местной полиции и СМИ, среди сотен людей, которые сейчас считаются пропавшими без вести, известно о по меньшей мере 33 граждане Великобритании.

Наводнение в Непале 26 августа / © АР

Они могли оказаться в зоне стихийного бедствия.

Масштаб наводнения в Непале / © АР

По данным непальских властей, среди пропавших также десятки военных, полицейских и сотрудников энергоотрасли.

В настоящее время идет масштабная поисково-спасательная операция. Спасатели работают в сложных условиях из-за разрушенной инфраструктуры и потоков воды и грязи.

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Катастрофа в Непале / © АР

Есть ли украинцы среди погибших и пропавших без вести в Непале

Украинские дипломаты выясняют судьбу граждан Украины в Непале . В МИД уже поступили два тревожных обращения о возможном исчезновении украинки и потере связи еще с одним гражданином Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины журналистам, передает «Украинская правда».

Министерство иностранных дел Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших и пострадавших в результате масштабной катастрофы.

Катастрофа в Непале унесла жизни почти 100 человек Скрин видео Nepal Police

Как сообщили в МИД, посольства Украины в Индии и Китае уже обратились в местные компетентные органы с соответствующими запросами.

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Катастрофа в Непале Скрин видео Nepal Police

По состоянию на сегодняшний день официально подтвержденной информации о гибели или ранении граждан Украины нет. В то же время в горячие линии МИД поступили два обращения.

Наводнение в Непале Скрин видео Nepal Police

Один из них касается возможного исчезновения гражданки Украины в районе катастрофы. В противном случае близкие потеряли связь с гражданином Украины.

«Сейчас информация о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших отсутствует. На горячие линии МИД поступило два обращения: одно о возможном исчезновении гражданки Украины в указанном районе, второе — о потере связи с гражданином Украины. Оба обращения оперативно прорабатываются», — сообщили в МИД.

Департамент консульской службы и украинские посольства продолжают мониторить ситуацию. Дипломаты также готовят рекомендации для находящихся в регионе украинцев.

Число жертв растет

Напомним, катастрофа на границе Непала и Тибета произошла утром 26 августа. Внезапное наводнение и оползни смыли населенные пункты и нанесли значительные разрушения дорогам и другой инфраструктуре.

Днем 26 августа сообщали о 31 погибшем человеке и почти 400 пропавших без вести. Однако по состоянию на 19:50 по Киевскому времени количество погибших возросло до 95 человек.

Отметим, в прошлом году Непал находился в огне. Протестующие ворвались в парламент и охотились на депутатов. Тогда заявили о 22 погибших, две сотни раненых. Все из-за запрета соцсетей в Непале.

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