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Смертельное наводнение: выпала годовая норма осадков, людей сносит в домах — фото
Непогода внезапно ударила по США — затопленные дороги, разрушенные дома и погибшие люди.
Мощные ливни накрыли южный Техас — погибли два человека, сотни людей пострадали из-за мощной стихии.
Об этом сообщает CNN.
В южном Техасе уже выпало примерно столько осадков, сколько обычно выпадает за целый год.
Национальная метеорологическая служба сообщила, что штормовая активность начинает нарастать в разных частях Техаса.
Один из погибших — 65-летний Джон Марк Стюард — его смыло вместе с мобильным домом. Также погиб 74-летний мужчина, имя которого не раскрывают, во время движения вблизи Увалде. Его тело было обнаружено после того, как полицейские заметили его транспортное средство в воде.
Напомним, изменение климата уже изменяет не только силу наводнений, но и время их наступления — во многих регионах мира они смещаются от привычных дат.
По данным исследований, при потеплении на 1,5°C время наибольших наводнений может сдвинуться более чем на неделю примерно на половине суши Земли, что критично для систем защиты и прогнозирования. Специалисты отмечают: традиционные «календари наводнений» больше не работают, поэтому планирование безопасности и управление водными ресурсами нужно пересматривать.