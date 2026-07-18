Смертельное наводнение: выпала годовая норма осадков, людей сносит в домах — фото

Наводнение в Техасе / © Associated Press

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Мощные ливни накрыли южный Техас — погибли два человека, сотни людей пострадали из-за мощной стихии.

Об этом сообщает CNN.

В южном Техасе уже выпало примерно столько осадков, сколько обычно выпадает за целый год.

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Ливни превратили улицы в реки / © Associated Press

Национальная метеорологическая служба сообщила, что штормовая активность начинает нарастать в разных частях Техаса.

Непогода в Техасе / © Associated Press

Один из погибших — 65-летний Джон Марк Стюард — его смыло вместе с мобильным домом. Также погиб 74-летний мужчина, имя которого не раскрывают, во время движения вблизи Увалде. Его тело было обнаружено после того, как полицейские заметили его транспортное средство в воде.

Непогода в Техасе натворила беды / © Associated Press

Непогода в Техасе / © Associated Press

Напомним, изменение климата уже изменяет не только силу наводнений, но и время их наступления — во многих регионах мира они смещаются от привычных дат.

По данным исследований, при потеплении на 1,5°C время наибольших наводнений может сдвинуться более чем на неделю примерно на половине суши Земли, что критично для систем защиты и прогнозирования. Специалисты отмечают: традиционные «календари наводнений» больше не работают, поэтому планирование безопасности и управление водными ресурсами нужно пересматривать.

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