Смертельное объяснение: в Канаде разбился самолет с предложением руки и сердца

Пассажир воздушного судна погиб, а пилот получил ранения.
В Канаде в воскресенье, 3 октября, легкий самолет Cessna 172 с баннером с предложением руки и сердца разбился неподалеку от Старого Монреаля.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что инцидент произошел на острове Сент-Элен в Монреале. В результате авиакатастрофы пассажир воздушного судна погиб, а пилот получил ранения и был госпитализирован.
Незадолго до падения пилот сообщал о неисправности двигателя, однако следователи пока не установили окончательную причину аварии. "Мы еще ничего не исключили, — рассказали правоохранители. — Нам нужно внимательно посмотреть на все".
По данным Совета по безопасности на транспорте Канады, в момент аварии к самолету был закреплен баннер с надписью "Ты выйдешь за меня?". По предварительным данным, он упал в реку.
Ранее на севере Италии небольшой частный самолет упал на дом. В авиакатастрофе погибли восемь человек, находившихся на борту, в том числе румынский миллиардер Дан Петреску и его 30-летний сын.