Смертельное объяснение: в Канаде разбился самолет с предложением руки и сердца

Смертельное объяснение: в Канаде разбился самолет с предложением руки и сердца

Пассажир воздушного судна погиб, а пилот получил ранения.

В Канаде в воскресенье, 3 октября, легкий самолет Cessna 172 с баннером с предложением руки и сердца разбился неподалеку от Старого Монреаля.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел на острове Сент-Элен в Монреале. В результате авиакатастрофы пассажир воздушного судна погиб, а пилот получил ранения и был госпитализирован.

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Незадолго до падения пилот сообщал о неисправности двигателя, однако следователи пока не установили окончательную причину аварии. "Мы еще ничего не исключили, — рассказали правоохранители. — Нам нужно внимательно посмотреть на все".

По данным Совета по безопасности на транспорте Канады, в момент аварии к самолету был закреплен баннер с надписью "Ты выйдешь за меня?". По предварительным данным, он упал в реку.

Ранее на севере Италии небольшой частный самолет упал на дом. В авиакатастрофе погибли восемь человек, находившихся на борту, в том числе румынский миллиардер Дан Петреску и его 30-летний сын.

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