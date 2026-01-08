Смертельное селфи: турист погиб во время фотосессии на печально известном водопаде

Спасатели на месте гибели туриста на водопаде в Таиланде

Турист из Франции Алексис Вергос стал очередной жертвой водопада На Муанг 2 на острове Ко Самуи (Таиланд). Пытаясь сделать идеальное фото со своей девушкой, парень поскользнулся на мокрых камнях и сорвался с высоты прямо на острые глыбы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Детали гибели туриста в Таиланде

22-летний Вергос погиб на популярном водопаде в Таиланде, предположительно, во время фотосъемки со своей девушкой. Турист находился возле водопада На Муанг 2 на острове Ко Самуи, когда 5 января поскользнулся на влажных камнях и упал вниз.

Его спутница, госпожа Роман, также сорвалась, но смогла схватиться за ветку дерева, что спасло ей жизнь. После этого она обратилась в экстренные службы и самостоятельно спустилась вниз.

К поискам привлекли волонтеров-спасателей, которые с помощью специального оборудования поднимались по водопаду. Операция длилась примерно три часа.

Тело погибшего нашли зажатым между большими каменными валунами.

Алексис стал пятым иностранным туристом, который погиб после падения с этой скалы.

Эта местность уже давно считается опасной: здесь неоднократно случались несчастные случаи, ведь путешественники часто пытаются сделать эффектные селфи, игнорируя риски.

«Турист и его девушка прибыли на Ко Самуи в воскресенье. Он фотографировался возле водопада, поскользнулся, упал в воду, ударился о камни и погиб на месте. Его девушка была рядом и именно она известила полицию. Сейчас она находится в состоянии глубокого шока», — рассказал майор полиции Чают Тулачетикул из полицейского участка Ко Самуи.

Водопад в Таиланде, где погиб французский турист

Туристы уже не впервые погибают на этом водопаде

Это далеко не первый подобный случай на этом водопаде. Туристы здесь уже погибали или получали серьезные травмы.

В прошлом году британский военнослужащий получил тяжелые повреждения, сломав бедренную кость и череп после падения во время фотографирования. 21-летний Лиам Гибсон посещал На Муанг 2, когда поскользнулся и упал на каменный выступ несколькими метрами ниже.

В 2019 году еще один турист из Франции погиб, проигнорировав предупредительные знаки ради селфи. 33-летний Бастьен Пальмье находился там с другом в провинции Сураттхани. По словам близких, мужчина пренебрег предостережениями, перелез через веревку и подошел слишком близко к краю.

В том же году, в июле, на этом же месте погиб 26-летний испанец Давид Рокамунди Конеса, пытаясь сделать фотографию.

«В течение нескольких месяцев в этом районе установлены дополнительные предупредительные знаки на тайском и английском языках. Большинство туристов придерживались предостережений, и до сих пор подобных инцидентов не случалось. Теперь мы рассмотрим возможность усиления мер безопасности — установка ограждений или ограничение доступа к опасным участкам. Власти координировали действия с французским консульством, а также с партнершей и семьей погибшего. Они не ставили под сомнение причину смерти, поскольку присутствовали во время инцидента», — заявил председатель округа Ко Самуи Аморн Чумчуай.

К слову, в прошлом году в Риме 47-летний американец получил критические травмы, пытаясь сделать селфи возле Колизея. Мужчина перелезал через ограждение, чтобы найти лучший ракурс для фото, но потерял равновесие и наткнулся позвоночником на острый металлический штырь. Спасатели более 20 мин. освобождали пострадавшего, который потерял сознание от боли и массивного кровотечения. Туриста госпитализировали в тяжелом состоянии.