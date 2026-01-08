- Дата публикации
Смертельное селфи: турист погиб во время фотосессии на печально известном водопаде
Это уже пятый иностранец, который погиб на водопаде На Муанг 2, игнорируя предупреждения об опасности.
Турист из Франции Алексис Вергос стал очередной жертвой водопада На Муанг 2 на острове Ко Самуи (Таиланд). Пытаясь сделать идеальное фото со своей девушкой, парень поскользнулся на мокрых камнях и сорвался с высоты прямо на острые глыбы.
Об этом сообщает Daily Mail.
Детали гибели туриста в Таиланде
22-летний Вергос погиб на популярном водопаде в Таиланде, предположительно, во время фотосъемки со своей девушкой. Турист находился возле водопада На Муанг 2 на острове Ко Самуи, когда 5 января поскользнулся на влажных камнях и упал вниз.
Его спутница, госпожа Роман, также сорвалась, но смогла схватиться за ветку дерева, что спасло ей жизнь. После этого она обратилась в экстренные службы и самостоятельно спустилась вниз.
К поискам привлекли волонтеров-спасателей, которые с помощью специального оборудования поднимались по водопаду. Операция длилась примерно три часа.
Тело погибшего нашли зажатым между большими каменными валунами.
Алексис стал пятым иностранным туристом, который погиб после падения с этой скалы.
Эта местность уже давно считается опасной: здесь неоднократно случались несчастные случаи, ведь путешественники часто пытаются сделать эффектные селфи, игнорируя риски.
«Турист и его девушка прибыли на Ко Самуи в воскресенье. Он фотографировался возле водопада, поскользнулся, упал в воду, ударился о камни и погиб на месте. Его девушка была рядом и именно она известила полицию. Сейчас она находится в состоянии глубокого шока», — рассказал майор полиции Чают Тулачетикул из полицейского участка Ко Самуи.
Туристы уже не впервые погибают на этом водопаде
Это далеко не первый подобный случай на этом водопаде. Туристы здесь уже погибали или получали серьезные травмы.
В прошлом году британский военнослужащий получил тяжелые повреждения, сломав бедренную кость и череп после падения во время фотографирования. 21-летний Лиам Гибсон посещал На Муанг 2, когда поскользнулся и упал на каменный выступ несколькими метрами ниже.
В 2019 году еще один турист из Франции погиб, проигнорировав предупредительные знаки ради селфи. 33-летний Бастьен Пальмье находился там с другом в провинции Сураттхани. По словам близких, мужчина пренебрег предостережениями, перелез через веревку и подошел слишком близко к краю.
В том же году, в июле, на этом же месте погиб 26-летний испанец Давид Рокамунди Конеса, пытаясь сделать фотографию.
«В течение нескольких месяцев в этом районе установлены дополнительные предупредительные знаки на тайском и английском языках. Большинство туристов придерживались предостережений, и до сих пор подобных инцидентов не случалось. Теперь мы рассмотрим возможность усиления мер безопасности — установка ограждений или ограничение доступа к опасным участкам. Власти координировали действия с французским консульством, а также с партнершей и семьей погибшего. Они не ставили под сомнение причину смерти, поскольку присутствовали во время инцидента», — заявил председатель округа Ко Самуи Аморн Чумчуай.
К слову, в прошлом году в Риме 47-летний американец получил критические травмы, пытаясь сделать селфи возле Колизея. Мужчина перелезал через ограждение, чтобы найти лучший ракурс для фото, но потерял равновесие и наткнулся позвоночником на острый металлический штырь. Спасатели более 20 мин. освобождали пострадавшего, который потерял сознание от боли и массивного кровотечения. Туриста госпитализировали в тяжелом состоянии.