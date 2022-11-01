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Смертельное селфи: в Турции 15-летняя девушка упала с крыши дома вслед за гаджетом (фото)

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Смертельное селфи: в Турции 15-летняя девушка упала с крыши дома вслед за гаджетом (фото)

фото из открытых источников

Девушка хотела поймать свой выскользнувший из рук телефон и потеряла равновесие.

В Турции 15-летняя девушка упала с крыши 4-этажного дома во время того, как делала селфи.

Как сообщает турецкое издание Cumhuriyet, трагедия произошла 12 октября в городе Ортаджа в провинции Мугла.

15-летняя Мелике Ган Канаузлар пыталась сфотографировать себя на крыше дома, но в этот момент ей позвонили по телефону, тогда мобильный выскользнул ей из рук. Девушка наклонилась, чтобы поймать его, потеряла равновесие и упала с высоты на тротуар.

скриншот с видео / ©
скриншот с видео

Несчастный случай зафиксировали камерами видеонаблюдения на соседних домах. Сперва на землю упал телефон, после чего на тротуар упала и его владелица.

скриншот с видео / ©
скриншот с видео

Травмированную девушку в критическом состоянии госпитализировали в государственную больницу, а затем перевели в отделение интенсивной терапии в городе Мугла на юго-западе Турции. Пострадавшую пытались спасти, но через 18 дней она умерла.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2456
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