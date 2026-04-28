Смертельное столкновение поездов: погибли 14 человек, еще более — 100 ранены

Столкновение поездов

Число жертв в результате столкновения поездов вблизи столицы Индонезии Джакарты возросло до 14, еще 84 человека получили травмы. Спасатели уже завершили работы по деблокированию людей из-под обломков.

Об этом пишет Reuters.

Что известно об аварии

Авария произошла поздно в понедельник в Бекасе, недалеко от Джакарты, где столкнулись пригородный поезд и поезд дальнего сообщения. По словам руководителя государственной железнодорожной компании PT KAI Бобби Расидина, число погибших уточнили по завершении спасательной операции.

Глава спасательной службы Мохаммад Сьяфи сообщил, что эвакуация была сложной из-за значительных повреждений вагонов, и в нее привлекали специально подготовленных специалистов. Он добавил, что под завалами больше не осталось живых пассажиров, хотя поиски могут продолжаться.

Больше всего пострадал вагон, предназначенный для женщин — по предварительным данным, все погибшие были женщинами, зажатыми металлическими конструкциями. Спасатели вынуждены были разрезать вагоны, чтобы добраться до людей.

Предварительно установлено, что пригородный поезд столкнулся с автомобилем на путях, после чего в него врезался другой поезд. Власти Индонезии уже приступили к расследованию причин аварии, а президент Прабово Субианто заявил о планах улучшить инфраструктуру в этом районе, в частности построить эстакаду.

Ранее говорилось, что вблизи Мюнхена произошло смертельное столкновение поездов. В результате аварии ранены по меньшей мере 30 человек. Как отмечают правоохранители, поезда следовали к югу от Мюнхена и столкнулись на перекрестке путей. Впрочем, немецкий железнодорожный оператор считает главной причиной посторонние предметы на пути.

