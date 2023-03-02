Смертельное столкновение поездов в Греции: Афины охватили протесты, министр подал в отставку (фото)

После лобового столкновения пассажирского и товарного поездов пассажирский поезд сошел с рельсов.

В Афинах начались протесты из-за масштабной железнодорожной катастрофы, в которой пассажирский поезд столкнулся с грузовым. Число погибших возросло до 43.

Об этом пишет BBC.

Возле офиса компании Hellenic Train в Афинах, отвечающей за состояние железной дороги, произошли столкновения между протестующими и полицией. Также протесты прошли в городах Салоники и Лариса. Полицейские применили против демонстрантов химические вещества.

Фото: Associated Press

Правительство утверждает, что проведет детальное и независимое расследование. Премьер страны Кириакос Мицотакис заявил, что авария произошла из-за "трагической человеческой ошибки".

"Правосудие сделает свое дело", — сказал он.

Главе местной станции предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. Но он отрицает свою вину и уверяет, что авария произошла из-за технической неисправности.

Члены профсоюза железнодорожников считают, что системы безопасности не работали должным образом, о чем неоднократно предупреждали многие годы. В знак протеста и траура железнодорожники планируют провести в четверг забастовку из-за того, что они называют официальным пренебрежением к железной дороге.

Фото: Associated Press

По словам одной из пассажирок, поезд согнулся на 90 градусов, упал в обрыв и наполовину повис в воздухе.

Выживший в аварии подросток рассказал представителям СМИ, что незадолго до столкновения он почувствовал сильное торможение и увидел искры.

Министр инфраструктуры страны Костас Караманлис подал в отставку против протестов.

"Когда случается что-то такое трагическое, невозможно продолжать так, будто этого не произошло. Я уже несколько лет в политике, но считаю важным элементом нашей демократии, что граждане нашей страны должны доверять политической системе. Это называется политической ответственностью. Поэтому я объявляю о своей отставке с должности министра инфраструктуры и транспорта", — написал Караманлис в Facebook.

Что известно о железнодорожной катастрофе в Греции

Поздно вечером, 28 февраля, в результате столкновения двух поездов на севере Греции погибли, по меньшей мере, 43 человека и еще 85 получили ранения.

Пассажирский поезд, в котором находились 350 пассажиров, направлялся из Афин в северный город Салоники, когда произошло лобовое столкновение с грузовым поездом. Это привело к пожару в двух вагонах. Точная причина крушения пока неизвестна.

Представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство уже взаимодействует с греческими властями для проверки наличия украинцев среди пострадавших людей.

Лобовое столкновение поездов в Греции: количество жертв растет