Смертельное землетрясение в Марокко: число жертв превысило 2000 человек (фото)

Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2000 человек. По меньшей мере, 1404 человека получили ранения и травмы. 721человек — находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает CNN.

Сейчас продолжаются поиски выживших после крупнейшего за последние 120 лет землетрясения в Марокко, которое произошло минувшей ночью к югу от Марракеша.

Поисково-спасательные команды пытаются добраться до пострадавших вблизи горного эпицентра. Эксперты предупреждают, что число погибших может увеличиться.

Число жертв и пострадавших продолжает увеличиваться / Фото: Associated Press

Землетрясение силой 7,2 балла по шкале Рихтера поразило Атласские горы в Марокко, его отголоски ощущались даже в Португалии.

Большая часть разрушений зафиксирована за пределами городов, и Геологическая служба США предупредила, что число погибших, вероятно, значительно вырастет, поскольку сельские здания не рассчитаны на выдержку таких землетрясений.

В настоящее время спасатели не могут пока добраться до горных сел и других небольших поселений, поскольку дороги завалены обломками скал и просто разрушены.

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