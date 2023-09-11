Смертельное землетрясение в Марокко: количество жертв растет, а ситуация выходит из-под контроля (фото)

Жертвами землетрясения в Марокко стали не менее 2100 человек. Власти обратились к международному сообществу за помощью.

Об этом пишет издание Guardian.

К спасательной операции после землетрясения в Марокко присоединились специалисты Испании, Британии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, которые должны отправить поисково-спасательные группы.

Причиной ограничения власти назвали отсутствие координации, которая может быть контрпродуктивной.

В Марокко произошло сильнейшее землетрясение за последние 120 лет / Фото: Associated Press

Министерство обороны Испании сообщило, что уже направлено 86 спасателей с поисковыми собаками, а из авиабазы Аль-Удейд вблизи Дохи в Катаре вылетел самолет помощи, чтобы присоединиться к тем, кто уже ищет уцелевших в разрушенных селах Атласских гор Марокко.

"Мы пришлем все, что нужно, потому что все знают: эти первые часы являются ключевыми, особенно если есть люди, похороненные под завалами", — сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Что известно о смертельном землетрясении в Марокко

Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли вечером в пятницу в районе города Марракеш — четвертого по величине в Марокко, там проживают около миллиона человек. По данным Геологической службы США, это было крупнейшее землетрясение в Марокко с 1960 года.

"Проблема в том, что там, где разрушительные землетрясения являются редкостью, здания просто недостаточно крепки, чтобы справиться с сильными подземными толчками, поэтому многие из них рушатся, что приводит к большому количеству жертв", — пояснил такое количество погибших почетный профессор Университетского колледжа Лондона Билл Макгвайр.

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