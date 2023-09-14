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Смертельное землетрясение в Марокко: стихии предшествовали таинственные огни в небе (видео)

Смертельное землетрясение в Марокко: стихии предшествовали таинственные огни в небе (видео)

Последствия стихии / Фото: Associated Press

Ученые не могут объяснить явление.

В социальных сетях появились видеоролики, снятые местными жителями, на которых видно, что смертоносному землетрясению в Марокко предшествовало загадочное появление таинственных огней в небе – яркие вспышки света проносились по ночному небу.

Об этом пишет Science Alert.

Исследователи не могут с уверенностью сказать, что это было, однако несколько предположений у них есть. Некоторые ученые предполагают, что местным жителям удалось снять редкое воздушное явление, также известное как "огни землетрясения".

Ученым удалось обнаружить только небольшое количество записей, свидетельствующих о вспышках света в небе, связанных с подземными толчками, датированными несколькими столетиями назад. В разных записях очевидцы по-разному описывают предсказателей землетрясений: от ярких секундных вспышек до минутных огненных шаров разного цвета, появляющихся высоко и низко в небе.

Что известно о землетрясении в Марокко

Из-за мощного землетрясения в Марокко уже погибли 2862 человека, еще 2562 ранены. Количество жертв может возрасти, потому что большая часть зоны землетрясения расположена в труднодоступных районах, где проводить поиски сложно. Также власти Марокко пока не опубликовали данные о количестве пропавших без вести.

По информации ЮНИСЕФ, в результате землетрясения пострадали около 100 тысяч детей. В организации заявили, что не знают, сколько точно детей погибли или ранены.

К поисково-спасательной операции присоединились представители Испании, Великобритании и Катара.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на глубине от 11 до 18 километров в Атласских горах 8 сентября. Это при том, что в Северной Африке такие стихийные бедствия происходят довольно редко.

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