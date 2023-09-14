Смертельное землетрясение в Марокко: стихии предшествовали таинственные огни в небе (видео)

В социальных сетях появились видеоролики, снятые местными жителями, на которых видно, что смертоносному землетрясению в Марокко предшествовало загадочное появление таинственных огней в небе – яркие вспышки света проносились по ночному небу.

Об этом пишет Science Alert.

Исследователи не могут с уверенностью сказать, что это было, однако несколько предположений у них есть. Некоторые ученые предполагают, что местным жителям удалось снять редкое воздушное явление, также известное как "огни землетрясения".

أحد الأخوان من المغرب الشقيق أرسل لي هذا المقطع الغريب من كاميرا مراقبة لمنزد ة وقوع الزلزال…



ظهرت ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولا أحد يعرف ماهي.



مع العلم أن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر.



هل يوجد لدى أحد تفسير؟ pic.twitter.com/q845XXSlYu — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 9, 2023

Ученым удалось обнаружить только небольшое количество записей, свидетельствующих о вспышках света в небе, связанных с подземными толчками, датированными несколькими столетиями назад. В разных записях очевидцы по-разному описывают предсказателей землетрясений: от ярких секундных вспышек до минутных огненных шаров разного цвета, появляющихся высоко и низко в небе.

Что известно о землетрясении в Марокко

Из-за мощного землетрясения в Марокко уже погибли 2862 человека, еще 2562 ранены. Количество жертв может возрасти, потому что большая часть зоны землетрясения расположена в труднодоступных районах, где проводить поиски сложно. Также власти Марокко пока не опубликовали данные о количестве пропавших без вести.

По информации ЮНИСЕФ, в результате землетрясения пострадали около 100 тысяч детей. В организации заявили, что не знают, сколько точно детей погибли или ранены.

К поисково-спасательной операции присоединились представители Испании, Великобритании и Катара.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на глубине от 11 до 18 километров в Атласских горах 8 сентября. Это при том, что в Северной Африке такие стихийные бедствия происходят довольно редко.

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