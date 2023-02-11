Смертельное землетрясение в Турции и Сирии: число погибших возросло до более чем 25 тысяч человек

В Турции более 80 тысяч человек получили ранения.

Из-за сильного землетрясения в Турции и Сирии количество погибших уже достигло 25 401 человек.

Об этом сообщают Daily Sabah и BBC.

В субботу, 11 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в его стране из-за смертельного землетрясения погибли 21 848 человек. Еще 80 104 человек получили ранения.

В соседней Сирии погибли около 3553 человек. Таким образом, число погибших в обеих странах достигло 25 401 человек.

Смертельные землетрясения в Турции и Сирии

В Турции и Сирии 6 февраля произошли смертельные землетрясения. Подземные толчки ощутили и в других государствах.

В 10 провинциях Турции, пострадавших от мощного землетрясения, на 3 месяца введут чрезвычайное положение.

7 февраля в посольство Украины в Турции с желанием эвакуироваться из региона Газиантеп из вернулись восемь украинцев.

11 февраля из-под руин в турецком Кахраманмараше из-под завалов дома спасли двухмесячного ребенка спустя 128 часов после землетрясения.

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