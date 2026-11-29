Паран Нитианантан / © Yahoo

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Отец двоих детей 36-летний Паран Нитианантан умер от менингита после того, как ему назначили ушные капли от заболевания, которое медики сперва приняли за «ухо пловца» (внешний отит). Это произошло через четыре дня после срочной госпитализации в реанимацию, перед которой было несколько вызовов скорой помощи домой.

Об этом пишет UNILAD.

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Паран Нитианантан, стоматолог из города Ярм Великобритании, умер в феврале 2024 года после того, как его состояние стремительно ухудшалось в течение нескольких дней, несмотря на неоднократные обращения в медицинские службы. Судебное слушание должно начаться в Коронерском суде Тиссайда 30 ноября. Его 39-летняя вдова Клер публично рассказала о потере и попытках семьи получить ответы на свои вопросы.

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Нитианантан впервые почувствовал гриппоподобные симптомы, в частности насморк и кашель, 28 января 2024 года. 9 февраля у него появилась боль в ухе.

Через два дня он обратился в центр неотложной помощи. Там ему диагностировали внешний отит – известный в народе как «ухо пловца» – и назначили ушные капли с антибиотиком.

Его состояние ухудшалось

Клер обратилась на медицинскую горячую линию. К ним домой приехала бригада скорой помощи и зафиксировала высокую температуру - 40,2 ° C, однако Нитианантана оставили дома.

На следующий день, когда у мужчины усилилась головная боль, появились боли в шее, рвота и трудности с едой, приехала вторая бригада скорой помощи, которая проконсультировалась с семейным врачом. Ему назначили пероральные антибиотики по подозрению на ушную инфекцию и снова оставили дома.

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Позже в тот же вечер Клер позвонила по номеру 999, поскольку состояние мужчины стало критическим. К моменту прибытия третьей бригады скорой помощи Нитианантан уже не мог говорить. Его срочно доставили в больницу, положили в отделение интенсивной терапии и диагностировали менингит.

Несмотря на усилия врачей, его состояние продолжало ухудшаться, и через четыре дня после госпитализации, 18 февраля 2024 года, он умер.

Суд о лекарственной халатности

После смерти супруга семья Нитианантана обратилась к юристам, специализирующимся на делах о врачебной халатности, чтобы подготовиться к предстоящим слушаниям. Почитая память покойного мужа, Клер описала его как преданного отца и чуткого врача, которого искренне любили как пациенты, так и родные.

«Он был невероятным стоматологом, и пациенты его очень ценили. У него была настолько спокойная и заботливая манера общения, что рядом с ним успокаивались даже самые тревожные пациенты. Но больше всего он был лучшим мужем и отцом. Он был веселым, любящим и полностью вовлеченным в воспитание детей», – вспомнила вдова.

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Она добавила, что Нитианантан обожал готовить, мастерить собственноручно, интересовался гаджетами и любил ухаживать за газоном: «Счастливейшим он был дома с нами, а мы были самыми счастливыми, когда он был рядом. Он был человеком, о котором можно только мечтать».

Говоря о боли утраты для их молодой семьи, Клер продолжила: «Отчаяние и опустошение, принесшее его смерть, невозможно описать словами. Я потеряла свою родственную душу и человека, с которым планировала встретить старость. Наши дети потеряли самого удивительного папу, а его родители — самого младшего сына».

Лорен Уэбб, адвокат семьи, заявила, что судебное расследование станет решающим шагом в выяснении того, были ли упущены возможности диагностировать болезнь и начать лечение раньше.

«Понятно, что у семьи остается много вопросов о событиях, которые разворачивались в последние дни перед смертью Парана, и относительно того, можно ли было сделать больше, чтобы ему помочь», — отметила Уэбб.

Она добавила: «Мэнингит — очень серьезное заболевание, которое требует быстрой диагностики и неотложного лечения. Если в ходе расследования будут выявлены какие-либо недостатки в оказании медицинской помощи Парану, крайне важно извлечь из этого уроки для повышения безопасности пациентов».

Напомним, что в Австралии шестилетний Коннор Дин умер из-за критической нехватки витамина С. Лишь после длительных обследований медики установили, что у мальчика развилась цинга — заболевание, которое сейчас диагностируют очень редко.

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