Смертельные фантазии: фетиш-сеанс со звездой OnlyFans закончился трагедией

Звезду OnlyFans приговорили к 4 годам заключения за гибель клиента

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Американская модель OnlyFans Микаэла Райлаарсдам, зарабатывавшая тысячи долларов по экстремальным заказам состоятельных клиентов, расплакалась в зале суда во время оглашения приговора. Она признала себя виновной в непреднамеренном убийстве 55-летнего мужчины, нанявшего ее для реализации своих специфических фантазий.

О деталях этого резонансного судебного процесса в Сан-Диего пишет UNILAD.

Шокирующие детали смертельного сеанса

Жертва, Майкл Дейл, обратился к 32-летней модели в апреле 2023 года и заплатил ей 11 000 долларов за выполнение серии опасных прихотей. Согласно материалам следствия, мужчина попросил обернуть его пищевой пленкой «как мумию», приклеить к ногам женские сапоги и залепить глаза суперклеем. Во время сеанса девушка также заклеила клиенту рот скотчем и надела на голову пластиковый пакет, полностью связав его конечности.

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Сосед погибшего по комнате впоследствии свидетельствовал в суде, что слышал, как Дейл умолял модель остановиться и даже предлагал ей больше денег перед тем, как потерять сознание. Несмотря на это, пакет оставался на его голове около восьми минут.

Мужчину госпитализировали в больницу, но во время обследования медики констатировали смерть мозга. Майкла Дейла отключили от аппаратов жизнеобеспечения спустя несколько дней. Медицинская экспертиза официально подтвердила удушение как причину смерти.

Раскаяние в суде и позиция защиты

Осужденная Микаэла Райлаарсдам, работавшая в индустрии под псевдонимом Эшли Синкал, во время заседания эмоционально обратилась к семье погибшего. Она рыдала на скамье подсудимых и не смогла до конца зачитать свое подготовленное заявление из-за сильного отчаяния.

Это нужно сказать, но здесь просто нет слов. Мне жаль – этого мало. Больше всего на свете я хотела бы вернуться в прошлое и все отменить», — сквозь слезы произнесла женщина.

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Адвокат подсудимой Дэн Коэн настаивал, что его подзащитная никогда не собиралась убивать Дейла и вызвала службу 911 сразу, как заметила опасность. Защитник подчеркнул, что клиент сам активно искал такой опыт, и хотя согласие жертвы не является оправданием перед законом, оно должно стать смягчающим фактором.

«Здесь, безусловно, есть элемент добровольного согласия. Это было не просто то, на что он согласился, а то, к чему он сам активно стремился», — заявил адвокат.

Бизнес на OnlyFans и финальный приговор

Следствие выяснило, что модель успешно работала в индустрии для взрослых около десяти лет, а ее муж Брэндон знал этот бизнес и помогал им управлять. Во время смертельного сеанса подсудимая даже посылала мужчине фотографии процесса, а именно видео планировалось опубликовать на платформе OnlyFans. Эту запись впоследствии изъяли правоохранители как главное доказательство в ходе расследования.

Сначала прокуратура выдвинула девушке обвинение в умышленном убийстве, однако впоследствии статью переквалифицировали после заключения соглашения о признании вины. Окружная прокуратура округа Сан-Диего официально утвердила согласованное наказание в виде четырех лет лишения свободы. В ближайшие годы осужденная проведет под стражей в государственной тюрьме.

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Напомним, в США осудили мужчину, убившего жену и пытавшегося подставить другого через фетиш-сайт . По данным следствия, в преступлении ему помогала няня-любовница.

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