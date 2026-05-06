Смертельный хантавирус на круизном лайнере: есть ли риск новой пандемии

Масштабный медицинский кризис разворачивается на борту нидерландского круизного судна MV Hondius, отплывшего из Аргентины. По имеющимся данным, три пассажира — все граждане Нидерландов — умерли в результате вспышки опасного хантавируса. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Об этом пишет Unilad.

Вирус поразил не только отдыхающих, но и персонал. Серьезно заболели судовой врач и еще один член экипажа. После появления острых респираторных симптомов обоим понадобилась срочная медицинская помощь. 5 мая их должны были экстренно эвакуировать с корабля и доставить в Нидерланды.

В настоящее время судно MV Hondius направляется к Канарским островам. По данным министерства здравоохранения Испании, на борту остаются около 149 человек из 23 стран мира.

Как распространяется вирус

Главный вопрос, беспокоящий эпидемиологов: как именно вирус попал на корабль и начал распространяться. Есть две основные версии.

Первая — классическая передача через грызунов. Хантавирус обычно распространяется через фекалии, мочу или слюну инфицированных крыс или мышей. Бывший военный врач ВВС Заид Фадул отмечает, что это самый распространенный путь передачи. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что во время проверки никаких грызунов на борту лайнера обнаружено не было.

Вторая версия гораздо более тревожная — передача от человека к человеку. Речь идет о специфическом подтипе вируса, имеющем уровень смертности около 40%.

«Вирус Анды — тот самый конкретный подтип хантавируса — в Аргентине, где они находились, передается от человека к человеку. И именно отсюда следует большая тревога в этом случае», — подчеркнул врач.

Эту теорию не исключают и в ВОЗ. Представительница организации доктор Мария ван Керкхове заявила: «Мы считаем, что может иметь место передача вируса от человека к человеку среди лиц, находящихся в тесном контакте». Она также добавила, что первый инфицированный пассажир мог подхватить заболевание еще до посадки на корабль.

На официальном сайте ВОЗ подчеркивается, что подобная передача встречается редко и обычно связана с длительным контактом между членами семьи на ранней стадии заболевания.

Какие симптомы опасной инфекции

Эксперты предупреждают, что хантавирус может вызвать два опасных для жизни состояния. Ранние симптомы появляются через 1-8 недель после заражения. Среди них:

Усталость и высокая температура;

Мышечные и головные боли;

Головокружение и озноб;

Тошнота, рвота и диарея.

На более поздних стадиях развивается кашель, одышка и ощущение сильного сжатия в груди.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛНС)

Симптомы поражения почек появляются быстрее — через 1-2 недели. Пациенты чувствуют:

Сильные головные боли и боли в спине;

Боль в животе, тошнота;

Повышение температуры и затуманивание зрения.

Более поздние и критические симптомы включают низкое кровяное давление, внутренние кровотечения и ОПН.

Вспышка хантавируса на лайнере — последние новости

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пятеро граждан Украины — все они являются членами экипажа. В МИД сообщили, что среди инфицированных или погибших украинцев нет, а по состоянию на 4 мая жалоб на их здоровье не поступало.

К слову, правительство Испании согласилось принять судно MV Hondius на Канарских островах после обнаружения вспышки хантавируса на борту. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний проводит проверку, чтобы определить лиц, которых необходимо эвакуировать в первую очередь.

По прибытии на Канарские острова пассажиров и членов экипажа обследуют, окажут медицинскую помощь и организуют их возвращение домой. Все процедуры будут осуществляться по специальному протоколу с соблюдением мер безопасности во избежание контактов с местным населением.

