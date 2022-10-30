Смертельный Хэллоуин в Сеуле и российский шантаж "зерновым соглашением": главные новости ночи 30 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 30 октября:
- В смертельной давке в столице Южной Кореи по меньшей мере 151 человек погиб, среди них 19 иностранцев. Читать дальше –>
- Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Москвы о готовности заменить украинское зерно на мировом рынке. Читать дальше –>
- Глава МИД Литвы считает, что суда с украинским зерном следует обеспечить военным сопровождением. Читать дальше –>
- В Харьковской области по состоянию на 29 октября выявлены 765 погибших во время оккупации. Читать дальше –>
- Обвиняемый в участии в российской аннексии Крыма гражданин РФ покинул Чехию и возвращается домой. Читать дальше –>
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