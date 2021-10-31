Смертельный Хэллоуин: в США в результате стрельбы на вечеринке погибли люди

Еще пять человек пострадало.
В США на вечеринке по случаю праздника Хэллоуин произошла стрельба. Есть жертвы.
Об этом информирует телеканал Fox News.
Два человека погибли, еще пять пострадали в результате стрельбы.
Праздничная вечеринка на Хэллоуин произошла в американском штате Калифорния.
Вечеринка организаторы позиционировали как "экзотический эротический Хэллоуин-бал".
"Сотрудники выехали на вечеринку в банкетном зале, где присутствовали сотни человек. Они нашли трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями. Двое скончались на месте, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии", - заявил офис шерифа округа Сакраменто, что в штате Калифорния.
Позже выяснилось, что еще четырех раненых развезли по больницам на частном автотранспорте до приезда полицейских.
Напомним, что ранее наряды на Хэллоуин, посвященные популярному сериалу "Игра в кальмара ", запретили сразу три школы в американском штате Нью-Йорк. Власти штатов опасаются, что дети в этих костюмах будут воспроизводить на перерывах сцены из фильма, а это пропаганда насилия, недопустимая в учебных заведениях.
"Игра в кальмара" — южнокорейский сериал, популярный сейчас во всем мире. По сюжету, несколько десятков людей, попавших в затруднительное финансовое положение, принимают участие в загадочном турнире на выживание, состоящем из детских игр. Призовой фонд – гигантский, но и ставки – смертельные.
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