Смертельный конфликт между украинцами в Словакии: МИД раскрыл новые подробности

МИД

Реклама

В Словакии в ходе инцидента между гражданами Украины погиб мужчина, ещё одного украинца задержали по подозрению в убийстве, а третьего разыскивают. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что все участники инцидента были гражданскими лицами, а не военнослужащими, как ранее предполагали словацкие СМИ.

Об этом сообщили в МИД Украины в комментарии журналистам.

Реклама

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября в отеле SOG в городе Тренчин. По информации регионального управления полиции, гражданин Украины получил два ножевых ранения — в область сердца и живота. От полученных травм и острого внутреннего кровотечения мужчина скончался.

Реклама

По подозрению в совершении преступления словацкие правоохранительные органы задержали еще одного гражданина Украины. Еще один украинец, находившийся на месте происшествия, в настоящее время разыскивается. Региональная криминальная полиция Тренчина возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства.

В МИД Украины уточнили, что все трое упомянутых лиц являются гражданскими лицами. Двое из них находились в Словакии в служебной командировке и не имеют отношения к Силам обороны Украины.

Что известно об участниках конфликта

В министерстве иностранных дел отдельно опровергли предположения словацких СМИ о том, что конфликт произошел между украинскими военнослужащими, которые якобы находились в стране на учениях.

В МИД призвали не распространять недостоверные сообщения об обстоятельствах трагедии.

Реклама

Посольство Украины в Словакии уже установило контакт с женой погибшего. Дипломаты оказывают содействие в решении организационных вопросов, связанных с похоронами мужа.

Напомним, ранее в столице Польши Варшаве 30-летний местный житель напал с ножом на двух граждан Украины, которые ехали в городском автобусе, и нанес им многочисленные колющие и режущие ранения. По данным полиции, нападение было совершено на почве национальной неприязни.

Новости партнеров

Новости партнеров