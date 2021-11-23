Смертельный наезд внедорожника на людей во время парада в США: водитель въехал в толпу намеренно

Смертельный наезд внедорожника на людей во время парада в США: водитель въехал в толпу намеренно

Водитель автомобиля – под стражей.

Водитель, накануне наехавший на участников рождественского марша в Висконсине, сделал это сознательно. Впрочем, его мотивы до сих пор остаются неясными.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 ноября.

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В полиции выяснили, за рулем внедорожника был Даррел Брукс. Это 39-летний местный житель, севший в авто после бытовой ссоры. Ранее его уже обвиняли в хулиганстве и домашнем насилии.

В настоящее время Брукс остается под стражей. После совершенного на раздвенном параде ему грозит пять обвинений в убийстве. Именно столько людей погибло под колесами его внедорожника. Кроме того, ранения получили еще 48 участников парада, среди них — 18 детей. Часть госпитализированных находятся в критическом состоянии.

За рулем внедорожника был Даррел Брукс.

В городе Вокеша, где произошла трагедия, по погибшим устроили общественную панихиду.

Новости мира: наезд в Висконсине был умышленным, но мотивы пока непонятны

Как сообщалось, в Вокеше в воскресенье, 21 ноября, в 16:39 по местному времени красный внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил рождественский парад. Жертвами наезда стали пять человек от 52 до 81 года, в том числе члены клуба танцующих бабушек и служащий банка.

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