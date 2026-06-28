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Смертельный "Омега-блок": редкий феномен парализовал Европу и стал убивать людей
Редкий и опасный климатический феномен в Европе остановил работу стратегических объектов, спровоцировал десятки смертей и вызвал масштабный кризис в системе здравоохранения.
Аномальная теплая волна охватила ряд европейских стран, спровоцировав десятки смертельных случаев и масштабный инфраструктурный коллапс. Из-за беспрецедентного повышения температуры воздуха плавятся светофоры и асфальт на дорогах, массово останавливается транспортное сообщение и критически снижается генерация электроэнергии.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Температурные рекорды и жертвы
Сразу в нескольких странах столбики термометров стремительно преодолели отметку в 40 градусов Цельсия. Новые абсолютные исторические максимумы официально зафиксировали в Германии, Дании и Чехии. В соседней Словакии местные метеорологи вообще зарегистрировали жаркую ночь за все время ведения погодных наблюдений.
Наиболее трагические последствия природной аномалии сейчас наблюдаются во Франции . Там от теплового удара и обострения болезней уже погибли десятки людей всех возрастов. В то же время в Италии власти объявили максимальный красный уровень опасности сразу в восемнадцати крупнейших городах страны и призвали население не выходить на улицу.
«Эта жара не приятная летняя погода, это настоящий кризис здравоохранения», — подчеркнула немецкая политика Катрин Геринг-Экардт.
Инфраструктурный коллапс
Беспрецедентная жара нанесла серьезный удар по транспортной и энергетической системам континента. В Германии из-за расплавленного асфальта пришлось частично перекрыть одну из самых оживленных автомагистралей вблизи Гамбурга. Национальные железнодорожные операторы вынуждены отменять рейсы и позволяют пассажирам сдавать билеты из-за огромного риска деформации путей.
Высокие температуры также оказали непосредственное влияние на работу стратегических объектов критической инфраструктуры. Из-за чрезмерного нагревания воды в реках атомные электростанции в Венгрии и Швейцарии временно остановили или снизили мощность своих реакторов. В Италии стремительное обмеление реки По поставило под серьезную опасность местное сельское хозяйство и целые экосистемы.
Исследователи объясняют эту катастрофическую ситуацию редким климатическим феноменом под названием «Омега-блок» . Благодаря ему гигантский пузырь горячего воздуха надолго застревает над определенными регионами и не пропускает спасительную прохладу. Ученые убеждены, что такие экстремальные погодные условия стали возможны исключительно через разрушительную деятельность человека и изменение климата.
Напомним, ученые официально объявили о начале активной фазы опасного природного феномена Эль-Ниньо , который уже спровоцировал критический нагрев океана и неизбежно изменит погодные условия на всей планете. Ученые готовятся к худшему сценарию 1877 года, во время которого погибли более 50 миллионов человек.