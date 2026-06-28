Смертельный "Омега-блок": редкий феномен парализовал Европу и стал убивать людей

Жара в Европе убивает людей / © Associated Press

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Аномальная теплая волна охватила ряд европейских стран, спровоцировав десятки смертельных случаев и масштабный инфраструктурный коллапс. Из-за беспрецедентного повышения температуры воздуха плавятся светофоры и асфальт на дорогах, массово останавливается транспортное сообщение и критически снижается генерация электроэнергии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Температурные рекорды и жертвы

Сразу в нескольких странах столбики термометров стремительно преодолели отметку в 40 градусов Цельсия. Новые абсолютные исторические максимумы официально зафиксировали в Германии, Дании и Чехии. В соседней Словакии местные метеорологи вообще зарегистрировали жаркую ночь за все время ведения погодных наблюдений.

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Наиболее трагические последствия природной аномалии сейчас наблюдаются во Франции . Там от теплового удара и обострения болезней уже погибли десятки людей всех возрастов. В то же время в Италии власти объявили максимальный красный уровень опасности сразу в восемнадцати крупнейших городах страны и призвали население не выходить на улицу.

«Эта жара не приятная летняя погода, это настоящий кризис здравоохранения», — подчеркнула немецкая политика Катрин Геринг-Экардт.

Инфраструктурный коллапс

Беспрецедентная жара нанесла серьезный удар по транспортной и энергетической системам континента. В Германии из-за расплавленного асфальта пришлось частично перекрыть одну из самых оживленных автомагистралей вблизи Гамбурга. Национальные железнодорожные операторы вынуждены отменять рейсы и позволяют пассажирам сдавать билеты из-за огромного риска деформации путей.

Высокие температуры также оказали непосредственное влияние на работу стратегических объектов критической инфраструктуры. Из-за чрезмерного нагревания воды в реках атомные электростанции в Венгрии и Швейцарии временно остановили или снизили мощность своих реакторов. В Италии стремительное обмеление реки По поставило под серьезную опасность местное сельское хозяйство и целые экосистемы.

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Исследователи объясняют эту катастрофическую ситуацию редким климатическим феноменом под названием «Омега-блок» . Благодаря ему гигантский пузырь горячего воздуха надолго застревает над определенными регионами и не пропускает спасительную прохладу. Ученые убеждены, что такие экстремальные погодные условия стали возможны исключительно через разрушительную деятельность человека и изменение климата.

Напомним, ученые официально объявили о начале активной фазы опасного природного феномена Эль-Ниньо , который уже спровоцировал критический нагрев океана и неизбежно изменит погодные условия на всей планете. Ученые готовятся к худшему сценарию 1877 года, во время которого погибли более 50 миллионов человек.

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