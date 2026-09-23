- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 432
- Время на прочтение
- 3 мин
Смертельный отсчет начался? Эль-Ниньо может убить полмиллиона человек в мире — какие страны заденет и когда
Число смертей из-за последствий аномальной жары может в дальнейшем возрастать. Особенно уязвимыми могут оказаться Индия и Пакистан.
Повышение глобальной температуры из-за рекордного явления Эль-Ниньо может привести примерно к 450 тысячам дополнительных смертей в мире к февралю, если не принять меры для защиты людей от жары.
Об этом сообщает New Scientist, ссылаясь на отчет Лаборатории влияния климата Чикагского университета.
Больше всего от Эль-Ниньо пострадает Южное полушарие
По оценкам климатологов, в течение ближайших шести месяцев больше всего пострадает Южное полушарие, где повышение температуры будет совпадать с весной и летом.
В то же время Эль-Ниньо, по прогнозам, сохранится до весны и в Северном полушарии. Поэтому после февраля там может возникнуть новая волна смертей, связанных с чрезмерной жарой.
«Мы увидим, как аномально высокие показатели смертности будут двигаться на север», — сказала Эмили Гровер-Копек из Rhodium Group.
По ее словам, количество смертей может в дальнейшем расти. Особенно уязвимыми могут оказаться Индия и Пакистан.
Исследователи призывают готовиться заранее
Гровер-Копек отметила, что прогноз должен помочь странам заблаговременно подготовиться к периодам экстремальной жары и перераспределить необходимые ресурсы.
Среди возможных мероприятий — организация проверок состояния наиболее уязвимых людей медицинскими работниками, обеспечение населения достаточным количеством питьевой воды, а также доступ к вентиляторам и кондиционерам.
Как рассчитали прогноз от Эль-Ниньо
Оценку 450 тысяч смертей обнародовала Лаборатория влияния климата Чикагского университета. Она основывается на наблюдаемой связи между температурой воздуха и чрезмерной смертностью.
Зависимость имеет U-образную форму: количество смертей возрастает как во время экстремальной жары, так и во время сильного холода. В то же время, точная форма этой зависимости отличается в зависимости от региона. В частности, на последствия жары влияет то, насколько население и инфраструктура адаптированы к высоким температурам и имеют ли люди доступ к кондиционерам.
Подобный метод ранее использовался для оценки последствий жары в Европе. Согласно одному из исследований, июньская волна жары могла быть связана примерно с 20 тысячами смертей в Европе.
Последствия Эль-Ниньо могут быть более масштабными
В то же время в отчете учитываются только смерти, связанные непосредственно с повышением температуры.
Эль-Ниньо влияет и на другие опасные явления и риски — в частности, лесные пожары в Индонезии, распространение инфекционных заболеваний в Южной Америке и наводнения на западе США.
Поэтому, по словам Каллагана, общее количество смертей, связанных с последствиями Эль-Ниньо, может оказаться выше.
Что известно о явлении Эль-Ниньо
Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, во время которого поверхностные воды в центральной и восточной частях тропической части Тихого океана становятся аномально теплыми. В последние годы океан перегревается, а погодные аномалии усиливаются. Эксперты предостерегают, что настоящий удар Эль-Ниньо может прийтись на ближайшие месяцы.
В частности, сильное Эль-Ниньо может повлечь за собой разрушительную засуху в Амазонии и повысить риск масштабных лесных пожаров. Согласно последним прогнозам метеослужбы, к январю в регионе может сформироваться «чрезвычайно опасная аномалия осадков». Также ожидается повышение температуры воздуха.