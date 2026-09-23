Аномальная жара / © Фото из открытых источников

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Повышение глобальной температуры из-за рекордного явления Эль-Ниньо может привести примерно к 450 тысячам дополнительных смертей в мире к февралю, если не принять меры для защиты людей от жары.

Об этом сообщает New Scientist, ссылаясь на отчет Лаборатории влияния климата Чикагского университета.

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Больше всего от Эль-Ниньо пострадает Южное полушарие

По оценкам климатологов, в течение ближайших шести месяцев больше всего пострадает Южное полушарие, где повышение температуры будет совпадать с весной и летом.

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В то же время Эль-Ниньо, по прогнозам, сохранится до весны и в Северном полушарии. Поэтому после февраля там может возникнуть новая волна смертей, связанных с чрезмерной жарой.

«Мы увидим, как аномально высокие показатели смертности будут двигаться на север», — сказала Эмили Гровер-Копек из Rhodium Group.

По ее словам, количество смертей может в дальнейшем расти. Особенно уязвимыми могут оказаться Индия и Пакистан.

Исследователи призывают готовиться заранее

Гровер-Копек отметила, что прогноз должен помочь странам заблаговременно подготовиться к периодам экстремальной жары и перераспределить необходимые ресурсы.

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Среди возможных мероприятий — организация проверок состояния наиболее уязвимых людей медицинскими работниками, обеспечение населения достаточным количеством питьевой воды, а также доступ к вентиляторам и кондиционерам.

Как рассчитали прогноз от Эль-Ниньо

Оценку 450 тысяч смертей обнародовала Лаборатория влияния климата Чикагского университета. Она основывается на наблюдаемой связи между температурой воздуха и чрезмерной смертностью.

Зависимость имеет U-образную форму: количество смертей возрастает как во время экстремальной жары, так и во время сильного холода. В то же время, точная форма этой зависимости отличается в зависимости от региона. В частности, на последствия жары влияет то, насколько население и инфраструктура адаптированы к высоким температурам и имеют ли люди доступ к кондиционерам.

Подобный метод ранее использовался для оценки последствий жары в Европе. Согласно одному из исследований, июньская волна жары могла быть связана примерно с 20 тысячами смертей в Европе.

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Последствия Эль-Ниньо могут быть более масштабными

В то же время в отчете учитываются только смерти, связанные непосредственно с повышением температуры.

Эль-Ниньо влияет и на другие опасные явления и риски — в частности, лесные пожары в Индонезии, распространение инфекционных заболеваний в Южной Америке и наводнения на западе США.

Поэтому, по словам Каллагана, общее количество смертей, связанных с последствиями Эль-Ниньо, может оказаться выше.

Что известно о явлении Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, во время которого поверхностные воды в центральной и восточной частях тропической части Тихого океана становятся аномально теплыми. В последние годы океан перегревается, а погодные аномалии усиливаются. Эксперты предостерегают, что настоящий удар Эль-Ниньо может прийтись на ближайшие месяцы.

В частности, сильное Эль-Ниньо может повлечь за собой разрушительную засуху в Амазонии и повысить риск масштабных лесных пожаров. Согласно последним прогнозам метеослужбы, к январю в регионе может сформироваться «чрезвычайно опасная аномалия осадков». Также ожидается повышение температуры воздуха.

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