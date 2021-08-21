В лесу США при загадочных обстоятельствах погибла семья путешественников: их могли убить водоросли

Причиной смерти могло стать цветение ядовитых водорослей.

В американском штате Калифорния семью из троих человек и их собаку нашли мертвыми на удаленной пешеходной тропе возле бухты Хайтс в Национальном лесу Сьерра.

Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что вероятной причиной смерти могло стать цветение токсичных водорослей.

Об исчезновении Джона Герриша, его жены Элен Чанг, годовалой дочери супругов Мидж и их собаки вечером в понедельник сообщил друг семьи. Их тела нашли во вторник.

Сначала смерть семьи связали с потенциально токсичными газами из старых шахт, расположенных вблизи места инцидента. Территорию, которая в середине XIX века была местом добычи золота в твердых породах, признали опасной.

Однако в среду шериф округа Марипоса Джереми Бриз заявил, что не верит в эту версию. "Нет никаких очевидных признаков того, как это произошло... У вас есть двое здоровых взрослых, у вас есть здоровый ребенок и здоровая собака — все умерли в одном и том же месте", — цитирует его слова ВВС.

"Это очень необычная, уникальная ситуация, — добавила представительница офиса шерифа Кристи Митчелл. — Не было никаких признаков травмы, никакой очевидной причины смерти. Предсмертной записки тоже не было".

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По ее словам, тела доставили в офис коронера в Марипосе для вскрытия и токсикологического обследования. Тем временем Совет по контролю за водными ресурсами штата заявил, что проверяет водные пути в этом районе на предмет токсичных цветений водорослей.

"Насколько я понял, это цветение водорослей связано с недавней засухой", — рассказал Бриз. По данным Агентства по охране окружающей среды США, цветение водорослей может производить "чрезвычайно опасные токсины, от которых могут заболеть или погибнуть люди и животные".

В прошлом месяце Лесная служба США разместила в Facebook предупреждение о потенциально токсичных водорослях в Национальном лесу Сьерра.

"Не плавайте, не гуляет вброд и не позволяйте своим домашним животным наслаждаться водой", — говорилось в одном из сообщений.

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По словам Митчелл, в отдаленном районе, где обнаружили тела, не было сотовой связи. Походная тропа пролегала через лесной массив, известный своими захватывающими видами полевых цветов.

Друг семьи Сидней Раданович рассказал, что Джерриш был разработчиком программного обеспечения из Сан-Франциско, который вместе со своей женой "влюбился в Марипосу" и купил там несколько домов, в том числе жилье для себя, и инвестировал в аренду. По его словам, погибшие были заядлыми путешественниками.

"Они были такой любящей парой. Они очень сильно любили друг друга", — поделился Раданович.

Ранее в Пиренеях нашли останки британской туристки и блогера Эстер Дингли, которая загадочно пропал без вести в ноябре прошлого года.

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