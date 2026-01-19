Смертельный пожар охватил торговый центр: много погибших (фото)

Пожар в торговом центре Пакистана / © Associated Press

Крупнейший город Пакистана, Карачи, всколыхнул масштабный пожар в торговом центре Gul Plaza, который длился более суток. Сейчас подтверждена гибель 14 человек, однако судьба еще почти 60 человек остается неизвестной из-за обвала конструкций.

Об этом сообщает BBC.

В Карачи вечером 17 января возник масштабный пожар в торговом центре Gul Plaza. Возгорание ликвидировали более суток. В результате пожара погибли по меньшей мере 14 человек, среди них — чрезвычайник. Спасательные службы продолжают разыскивать десятки человек, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.

Здание площадью около 8000 кв. м насчитывало 1 200 торговых точек.

В результате возгорания часть сооружения обвалилась. По словам чиновников, поисково-спасательные работы осложнены завалами и отсутствием вентиляции. В экстренных службах сообщили, что на момент прибытия пожарных в субботу вечером «почти все здание уже было охвачено огнем».

Родственники 58 пропавших собрались возле остатков торгового центра в ожидании новостей о своих близких. Для регистрации заявлений о пропавших городские власти открыли специальный пункт.

В воскресенье утром из руин Gul Plaza продолжал подниматься густой дым. Значительная часть здания разрушена, и спасатели не исключают риска дальнейших обвалов.

Представитель службы Rescue 1122 в Карачи Хассан Хан отметил, что стремительное распространение огня вызвало большое количество легковоспламеняющихся материалов, в частности пластиковая пена, ткани и духи.

К вечеру воскресенья большие участки Gul Plaza были обуглены и превратились в завалы. Спасатели сообщили, что существует угроза полного разрушения здания.

Для расчистки завалов привлекли краны, чтобы достать возможные тела погибших. В то же время поисковые работы продолжаются с задержками, поскольку спасатели ждут, пока конструкции остынут. По данным полиции, по меньшей мере 26 пропавших в последний раз находились внутри здания, что подтверждают сигналы их мобильных телефонов.

Рассказы очевидцев о пожаре в Карачи

Очевидец трагедии, продавец по имени Зейн, рассказал, что на момент начала пожара в торговом центре было много людей.

«Мои магазины горели прямо на моих глазах. Мы даже не смогли вынести из них товар. Внутри до сих пор много людей, у меня есть друзья, с которыми нет связи», — сказал он.

Другие свидетели сообщили, что предприниматели пытались потушить пламя огнетушителями, однако из-за интенсивности пожара сделать это не удалось.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования семьям погибших и поручил властям провинции Синд, где расположен Карачи, провести комплексную проверку систем пожарной безопасности в жилых и коммерческих зданиях региона.

