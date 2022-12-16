Смертельный пожар во Франции: в огне погибли 10 человек

В городе Во-ан-Велен, недалеко от французского города Лион, в жилом доме вспыхнул пожар. В результате 10 человек погибли, в том числе пятеро детей.

Об этом пишет издание New York Post.

Пожар произошел ранним утром в пятницу в семиэтажном жилом доме. Местные власти региона заявили, что причина пожара пока неизвестна. Кроме погибших, известно о 4 пострадавших в тяжелом состоянии и 10 человек с незначительными травмами.

На месте происшествия работали 165 пожарных и 70 единиц техники.

Фото: Associated Press

Соседи, которых цитируют местные СМИ, рассказывают, что женщина бросила своего ребенка в толпу, его удалось поймать. Затем она выпрыгнула из окна, но не выжила.

Напомним, в Китае вспыхнул пожар на предприятии, специализирующемся на торговле химикатами и другими промышленными товарами в центральном Китае. В результате возгорания погибли 38 человек.

Возле Лондонского моста произошел пожар

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