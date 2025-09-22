Смертельный тайфун надвигается: власти призывают к срочной эвакуации

Тайфун

Тайфун вступил в силу, затронув Филиппины, Тайвань, а также Китай. Последствия шторма уже ощутимы: на филиппинских островах Бабуян разрушены дома около 20 000 человек. На соседнем Тайване около 300 жителей восточной провинции Хуалянь приказано эвакуироваться.

Dailystar

Эвакуация в Китае и остановка авиасообщения

Китайские власти начали масштабную эвакуацию: около 400 000 человек покинули город Шэньчжэнь в провинции Гуандун. Руководство провинции прогнозирует «катастрофический» ущерб и «масштабную катастрофу» для региона.

В Гонконге рассматривается возможность закрытия школ. Аэропорт остановил работу: национальный перевозчик Cathay Pacific упразднил более 500 рейсов, а австралийская авиакомпания Qantas приостановила полеты на два дня.

Сила тайфуна и предупреждение

Впечатляющие спутниковые снимки демонстрируют, как тайфун набирает обороты, формируя огромный атмосферный фронт. Метеорологи объявили предупреждение об «опасности для жизни», призывая людей эвакуироваться или готовиться к серьезным разрушениям.

Ожидается, что шторм достигнет пика в среду. Филиппинское метеорологическое агентство прогнозирует «высокий риск» угрожающего жизни штормового нагона с волнами до трех метров. Людям советуют подняться на возвышенности, чтобы избежать жертв.

