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Категория
Мир
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Смертельный вирус Эбола достался еще в одной стране: медики устанавливают круг контактных лиц

В Нигерии подтвердили случай заражения вирусом Эбола на фоне масштабной вспышки заболевания в Африке. Медики уже установили 44 человека, которые могли контактировать с инфицированной женщиной.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Эбола

Эбола / © Associated Press

В столице Нигерии Абуджи лабораторно подтвердили случай заражения вирусом Эбола . Инфекцию обнаружили у недавно прибывшей из Уганды женщины. Пока пациентка находится в изоляции, а медики пытаются установить всех людей, которые могли с ней контактировать.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По информации Министерства здравоохранения Нигерии, женщина прибыла в страну в начале октября. Первые симптомы заболевания появились 7 октября, а уже 11 октября она обратилась за помощью в частное медицинское учреждение в Абудже.

Лабораторные исследования, проведенные 20 октября, подтвердили заражение вирусом Эбола разновидности Бундибуджио.

Женщина находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

Сколько людей могли заразиться

Нигерийские медики уже установили 44 человека, которые могли контактировать с инфицированной пациенткой.

Все они находятся под контролем.

В то же время, специалисты продолжают выяснять, где именно женщина могла заразиться, и восстанавливают историю ее путешествий.

Власти Нигерии усилили меры инфекционного контроля в больнице, где лечилась пациентка.

Национальный центр контроля и профилактики заболеваний активировал систему реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Вирус Эбола распространяется по Африке.

Случай в Нигерии зафиксировали на фоне масштабной вспышки Эболы, которая началась 15 мая 2026 года в Демократической Республике Конго.

По данным ВОЗ, Нигерия стала пятой страной, где обнаружили вирус разновидности Бундибуджио с начала нынешней вспышки.

В соседних государствах тоже фиксируют заражение. В частности, в Кении недавно подтвердили девять случаев заболевания.

ВОЗ призвала страны региона усилить эпидемиологический надзор, контроль на пунктах пересечения границ и готовность медицинских учреждений к возможному выявлению новых случаев.

В то же время, организация пока не рекомендует вводить ограничения на международные путешествия или торговлю со странами, где зафиксировали заражение.

Чем опасен вирус Эбола

Эбола - это тяжелое вирусное заболевание, которое может вызвать высокую температуру, сильную слабость, головную боль, рвоту, диарею и нарушение работы внутренних органов.

В тяжелых случаях возможны кровотечения и полиорганная недостаточность.

Заболевание передается через непосредственный контакт с кровью и другими биологическими жидкостями инфицированного человека, а также зараженные предметы.

По данным медиков, нынешняя вспышка вызвана разновидностью вируса Бундибуджио, против которого пока нет одобренной специфической вакцины или противовирусного лечения.

Именно поэтому своевременное выявление больных, изоляция и отслеживание контактов остаются основными мерами сдерживания инфекции.

Напомним, ранее в штате Флорида США фиксируют опасный рост случаев заболевания проказой — инфекционную болезнь старше 4 тысяч лет, которая без лечения может привести к необратимым последствиям.

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