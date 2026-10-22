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Смертельный вирус Эбола достался еще в одной стране: медики устанавливают круг контактных лиц
В Нигерии подтвердили случай заражения вирусом Эбола на фоне масштабной вспышки заболевания в Африке. Медики уже установили 44 человека, которые могли контактировать с инфицированной женщиной.
В столице Нигерии Абуджи лабораторно подтвердили случай заражения вирусом Эбола . Инфекцию обнаружили у недавно прибывшей из Уганды женщины. Пока пациентка находится в изоляции, а медики пытаются установить всех людей, которые могли с ней контактировать.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По информации Министерства здравоохранения Нигерии, женщина прибыла в страну в начале октября. Первые симптомы заболевания появились 7 октября, а уже 11 октября она обратилась за помощью в частное медицинское учреждение в Абудже.
Лабораторные исследования, проведенные 20 октября, подтвердили заражение вирусом Эбола разновидности Бундибуджио.
Женщина находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.
Сколько людей могли заразиться
Нигерийские медики уже установили 44 человека, которые могли контактировать с инфицированной пациенткой.
Все они находятся под контролем.
В то же время, специалисты продолжают выяснять, где именно женщина могла заразиться, и восстанавливают историю ее путешествий.
Власти Нигерии усилили меры инфекционного контроля в больнице, где лечилась пациентка.
Национальный центр контроля и профилактики заболеваний активировал систему реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Вирус Эбола распространяется по Африке.
Случай в Нигерии зафиксировали на фоне масштабной вспышки Эболы, которая началась 15 мая 2026 года в Демократической Республике Конго.
По данным ВОЗ, Нигерия стала пятой страной, где обнаружили вирус разновидности Бундибуджио с начала нынешней вспышки.
В соседних государствах тоже фиксируют заражение. В частности, в Кении недавно подтвердили девять случаев заболевания.
ВОЗ призвала страны региона усилить эпидемиологический надзор, контроль на пунктах пересечения границ и готовность медицинских учреждений к возможному выявлению новых случаев.
В то же время, организация пока не рекомендует вводить ограничения на международные путешествия или торговлю со странами, где зафиксировали заражение.
Чем опасен вирус Эбола
Эбола - это тяжелое вирусное заболевание, которое может вызвать высокую температуру, сильную слабость, головную боль, рвоту, диарею и нарушение работы внутренних органов.
В тяжелых случаях возможны кровотечения и полиорганная недостаточность.
Заболевание передается через непосредственный контакт с кровью и другими биологическими жидкостями инфицированного человека, а также зараженные предметы.
По данным медиков, нынешняя вспышка вызвана разновидностью вируса Бундибуджио, против которого пока нет одобренной специфической вакцины или противовирусного лечения.
Именно поэтому своевременное выявление больных, изоляция и отслеживание контактов остаются основными мерами сдерживания инфекции.
Напомним, ранее в штате Флорида США фиксируют опасный рост случаев заболевания проказой — инфекционную болезнь старше 4 тысяч лет, которая без лечения может привести к необратимым последствиям.