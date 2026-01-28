Смертельный вирус Нипах: часть мира ввела контроль из-за угрозы новой пандемии

Сканирование путешественников в международном аэропорту Суварнабхуми (Таиланд) / © Associated Press

В индийском штате Западная Бенгалия зафиксирована вспышка вируса Нипах, от которого не существует вакцин или лекарств. Из-за высокой смертности ряд стран Азии уже ввели жесткий медицинский контроль для прибывших из Индии.

Об этом сообщает «BBC News русская служба».

Таиланд ввел усиленный контроль пассажиров в трех аэропортах, которые принимают рейсы из Западной Бенгалии. В Непале проверки проводят не только в аэропорту Катманду, но и на сухопутных пограничных переходах с Индией.

К аналогичным мерам прибегли и в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане, где на границах усилили медицинский надзор.

В начале января в Западной Бенгалии вирусом Нипах заразились пятеро медицинских работников, один из них находится в критическом состоянии. Примерно 110 человек, которые имели контакт с больными, были изолированы на карантин.

Возбудитель может передаваться от животных к человеку. Из-за отсутствия вакцины или действенного лечения уровень летальности остается чрезвычайно высоким — от 40% до 75%.

Усиление контроля в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане

Агентство 24.kg со ссылкой на Министерство здравоохранения Кыргызстана 27 января сообщило, что в стране не выявлено ни одного случая заражения.

«Нет оснований для паники. Система здравоохранения страны готова оперативно реагировать на любые потенциальные эпидемиологические угрозы», — отметили в ведомстве. Там также подтвердили, что «для предотвращения возможного завоза инфекции» на государственной границе усилен санитарный контроль.

Об отсутствии случаев заболевания проинформировали и в Узбекистане, где также усилили пограничные проверки. Власти страны отметили, что «вероятность проникновения этой болезни в нашу страну очень низкая».

Ранее Министерство здравоохранения Казахстана заявило об усилении санитарно-карантинного контроля на границе «с особым вниманием к гражданам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии».

Что известно о вирусе Нипах: симптомы

Вирус Нипах способен передаваться человеку от животных, в частности свиней и летучих мышей, а также от человека к человеку через зараженные пищевые продукты.

Из-за потенциальной эпидемической угрозы Всемирная организация здравоохранения внесла Нипах в перечень десяти самых опасных заболеваний наряду с Covid-19 и вирусом Зика.

Инкубационный период длится от 4 до 14 дней. Течение болезни может быть разным — от бессимптомного до тяжелого.

Начальные симптомы:

повышенная температура,

головная боль,

мышечная боль,

рвота,

боль в горле,

у части больных наблюдаются сонливость, спутанность сознания и пневмония.

В тяжелых случаях возможно развитие энцефалита — опасного для жизни воспаления головного мозга.

Пока не существует утвержденных препаратов или вакцин для лечения вируса Нипах.

Где ранее фиксировали вспышки вируса Нипах?

Первая известная вспышка Нипах была зафиксирована в 1998 году на свинофермах Малайзии, после чего инфекция распространилась на Сингапур. Свое название вирус получил от деревни, где его впервые обнаружили.

Тогда погибли более 100 человек, а для сдерживания распространения болезни было уничтожено около миллиона свиней, что нанесло значительный экономический ущерб аграрному сектору.

В последующие годы больше всего пострадал Бангладеш — с 2001 года там умерло более 100 человек. В Индии вспышки фиксировали в Западной Бенгалии в 2001 и 2007 годах. В последние годы основным очагом вируса стал штат Керала: в 2018 году было зарегистрировано 19 случаев, 17 из которых завершились летально, а в 2023-м — умерли двое из шести подтвержденных больных.

Что происходит сейчас?

По состоянию на прошлую неделю в Западной Бенгалии подтверждено по меньшей мере пять случаев заражения, все они связаны с частной больницей в городе Барасат.

Две медсестры находятся в реанимации, одна из них остается в «крайне тяжелом» состоянии, сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения штата.

Таиланд 25 января расширил проверки пассажиров в трех международных аэропортах Бангкока и Пхукета, принимающих рейсы из Западной Бенгалии. Пассажиров просят заполнять анкеты о состоянии здоровья.

Кроме того, Управление национальных парков и охраны дикой природы Таиланда усилило контроль в популярных туристических локациях.

Представительница департамента по контролю заболеваний Джурай Вонгсвасди заявила, что власти «в целом уверены» в способности не допустить вспышки болезни в стране.

В то же время органы здравоохранения Тайваня инициировали включение вируса Нипах в перечень «заболеваний пятой категории». По действующей системе к этой категории относятся новые или редкие инфекции, которые представляют серьезную угрозу общественному здоровью и требуют специальных мер контроля.

Напомним, в индийском штате Западная Бенгалия было выявлено пять случаев заражения вирусом Нипах, в том числе среди медперсонала частной больницы вблизи Калькутты. Одна из медсестер находится в коме, под наблюдением — около 200 человек. Вирус, передающийся от летучих мышей, свиней или через загрязненную пищу, вызывает лихорадку и тяжелый энцефалит. Из-за отсутствия вакцин и смертности до 75% ВОЗ признала Нипах приоритетной угрозой с потенциалом пандемии. Специалисты призывают избегать контакта с дикими животными и тщательно мыть продукты.