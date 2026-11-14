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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Смертельный вирус уносит все больше жизней: тысячи зараженных и новые жертвы

Корь считается одной из самых заразных болезней в мире.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Больница.

Больница. / © Pixabay

В США от кори с начала года скончались уже 10 человек. По данным американских служб здравоохранения, количество случаев заражения по всей стране превысило 5400.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на ABC News.

В то же время уровень вакцинации детей в США снизился до 92%. Для формирования коллективного иммунитета обычно необходимо, чтобы прививки получили не менее 95% населения.

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 45 штатах подтвердили 5412 случаев заражения. Это на 230 больше, чем в предыдущем отчете, обнародованном неделю назад. Для сравнения: в 2000-2024 годах среднее годовое количество случаев кори в США составило 180.

На днях представители департамента здравоохранения штата Висконсин сообщили о второй смерти кори в регионе. О еще одном летальном случае также заявили медики Пенсильвании.

Таким образом, общее количество смертей от кори в США в этом году возросло до 10. Семь человек скончались в Пенсильвании, двое — в Висконсине и еще один — в штате Нью-Йорк.

Вакцинация детей в США снижается

Охват вакцинацией против кори среди детей дошкольного возраста в США сократился с 95% в 2019 году до 92% в 2026 году. В то же время для формирования коллективного иммунитета необходим уровень прививок не менее 95%. По оценкам, около 300 тысяч детей, которые в этом году начинают посещать дошкольные учреждения, не получили вакцины против кори.

Прививки против кори, паротита и краснухи (КПК) проводят в два этапа: первую дозу вводят в возрасте 12-15 месяцев, вторую — в 4-6 лет. Полный курс вакцинации приблизительно на 97% защищает от инфецирования. Даже если инфицирование происходит, прививка значительно снижает риск тяжелого течения болезни.

Корь — чем он опасен

Корь является чрезвычайно заразным заболеванием. Один инфицированный человек может передать вирус до 90% находящихся рядом невакцинированных людей. Возбудитель способен оставаться в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной покинул помещение.

Опасность кори не ограничивается характерной сыпью. Приблизительно у каждого десятого инфицированного ребенка развиваются ушные инфекции или диарея. Каждый пятый невакцинированный человек нуждается в госпитализации, а у каждого двадцатого ребенка возникает пневмония.

Среди самых опасных осложнений — энцефалит. Он развивается примерно у одной из тысячи инфицированных детей и может привести к судорогам, потере слуха или нарушениям интеллектуального развития. Почти один ребенок из тысячи умирает от респираторных или неврологических осложнений.

Напомним, в Европе уже есть инфицированный вирусом Эбола. Британского медицинского работника из Конго в Великобританию для специализированного лечения. Пациент находится в стабильном состоянии.

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