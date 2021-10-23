Смертельный взрыв на пороховом заводе под Рязанью попал на видео

Смертельный взрыв на пороховом заводе под Рязанью попал на видео

Официально сообщается о семи смертей.

Взрыв и пожар в цехе по производству пороха на заводе "Эластик" в Рязанской области попала на видео.

Кадры опубликовал Telegram канал Mash.

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На кадрах видно, как рабочие в спецодежде по очереди забирают белые мешки с готовой продукцией с конвейерной линии.Раптом происходит вспышками. Почти сразу начинается пожар. Люди оставляют мешки, чтобы покинуть помещение. Впрочем, через несколько секунд видеозапись обрывается. Происходит взрыв.

Как сообщалось, взрыв в цехе по производству пороха на заводе "Эластик" в поселке Лесное под Рязанью произошел утром в пятницу, 22 октября. Погибло от 12 до 16 человек. Официально МЧС подтвердило гибель семи рабочих. Единственный рабочий, выживший скончался в больнице.

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