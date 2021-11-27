Смертельный взрыв на шахте в России: назвали предварительную причину трагедии

За шесть дней до аварии шахту инспектировали.

Вероятной причиной аварии на угольной шахте "Листяжная" в российском городе Белово Кемеровской области могли стать неисправность оборудования и резкий выброс метана.

Об этом со ссылкой на начальник Беловского территориального отдела "Ростехнадзора" Александра Трокмана пишет РБК.Россия.

Трокман опроверг информацию в СМИ, что на предприятии были масштабные нарушения. По его словам, за шесть дней до трагедии специалисты инспектировали шахту. Впрочем, от времени, прошедшего от проверки, бурь мог продвинуться на 60 метров, а затем попасть к залежи метана в угольном бассейне шахты.

"18 ноября были инспекторы там, а 11-го в последний раз были в этом забое, где произошел взрыв. В этот день было только 11 или 12 нарушений, они их сразу устранили. Они вообще никакого отношения к аварии не имели. Там были нарушения транспорта. А это был газ", — заявил Трокман.

Он отметил, что плановые проверки проходят еженедельно.

Как сообщалось, задымление в вентиляционном штреке на угольной шахте "Листяжная" произошло утром 25 ноября. На глубине 250 метров загорелась угольная пыль. После этого произошел взрыв и вспыхнул пожар, а едкий дым распространился вдоль всей выработки. В момент инцидента в шахте находились 285 человек. Погибли не менее 52 человек.

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