Смертельный взрыв в Карпатах во время медового месяца: раненая невеста из больницы рассказала подробности инцидента

Смертельный взрыв в Карпатах во время медового месяца: раненая невеста из больницы рассказала подробности инцидента

Медовый месяц пары превратился в кровопролитие.

Медовый месяц пары закончился трагедией, когда из-за костра в Карпатах, предполагают, сдетонировали снаряды времен бомбы времен Первой мировой войны. Взрыв произошел, когда молодожены и их гости сидели вокруг костра, рассказывали истории и пили чай. В результате 31-летняя невеста украинка попала в больницу, еще двое гостей погибли. Другие получили серьезные травмы.

Об этом пишут Metro, Daily Mail.

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Известно, 43-летний Норберт Варга отдыхал с женой 31-летней Лидией Макарчук, которая родом из Украины, и членами ее семьи сидя у костра на лесной поляне в Карпатах у Говерлы в долине "Под Берды" вблизи села Вороненко в Ивано-Франковской области. Как отмечается, невеста перед взрывом как раз рассказывала своим друзьям, как муж завоевал ее сердце, сделав ей комплимент за обувь в церкви еще в 2019 году.

Жених же, радиооператор и фотограф, пошел в палатку около 21:00, чтобы забрать свою камеру, чтобы сфотографировать звездное небо.

"Пока я собирал оборудование, звук взрыва и крики нарушили тишину. Я бежал к костру как можно скорее, выкрикивая имя Лидии", — говорит Норбер.

Считается, что взрыв спровоцировал пожар, который разожгли туристы. В результате взрыва невеста попала в больницу с осколочными ранениями, тогда как ее младший брат и другой друг погибли.

Норберт и еще трое мужчин, которые не пострадали, делали все возможное, чтобы помочь раненым. Но их усилия, к сожалению, были напрасными.

Издание Metro пишет, что раненых якобы госпитализировали в больницу только через 7 часов после взрыва. Украинка получила осколочные травмы левого глаза и лица, а также многочисленные раны на теле.

Другие женщины получили аналогичные травмы. Одной подруге требовалась шестичасовая операция для стабилизации ее состояния.

Лидия уже в больнице рассказала, что также потеряла отца за неделю до свадьбы, и сейчас очень жалеет, что не успела сказать брату, как сильно любит его.

Описывая момент взрыва, она сказала: "За одну секунду я почувствовала, что кто-то взял камень и бросил мне в лицо, особенно в нос, потом в моих ушах свистнула тишина, где я слышала только себя. Мои глаза были повреждены, и я не могла их хорошо открыть. Я не видела всей картины, и я рада этому, потому что это защитило мое психическое здоровье".



Госпожа Макарчук все еще находится в больнице, сейчас она снова гуляет, но считает, что в следующем месяце она сможет поехать в Венгрию на дополнительное лечение глаз, после чего она вернется в Британию. Теперь за медицинское обслуживание она должна оплатить огромную суму, поскольку не взяла достаточной страховки для покрытия поездки.

Добавим, что в полиции сообщили, что на месте инцидента обнаружили выбоину, которая возникла в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны.

Напомним, в американском штате Юта молодая невеста в день свадьбы попала в смертельное ДТП, в котором погибла. 26-летняя Анжелика Дондуп после торжественной части свадьбы ехала с сестрой в машине, в которую въехал пьяный водитель грузовика.

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