Смертная казнь за мошенничество: китайский суд вынес жесткий приговор членам семейного синдиката

Китай / © Associated Press

Народный суд промежуточной инстанции города Вэньчжоу (Китай) вынес суровый приговор членам влиятельного семейного преступного синдиката из Коканга, Мьянма, приговорив 11 человек к смертной казни. Еще пятеро получили смертные приговоры с отсрочкой исполнения на два года, часто заменяемые пожизненным заключением.

Об этом сообщает The Guardian.

Синдикат, возглавляемый семьей Мин, обвинялся в организации незаконных азартных игр и мошеннических операций на сумму свыше $1,4 миллиарда. Еще 12 обвиняемых приговорили к тюремному заключению на срок от пяти до 24 лет.

В заявлении суда говорится, что группировка "применяла вооруженную силу" для создания нескольких комплексов в Коканге, вблизи границы с Мьянмой.

Суд установил, что синдикат убил 14 человек. Среди жертв были 10 работников, вовлеченных в мошеннические схемы, которые пытались сбежать из группировки или не подчинялись руководству. В качестве примера упоминается инцидент в октябре 2023 года, когда обвиняемые якобы "открыли огонь" по людям в мошенническом комплексе, чтобы предотвратить их возвращение в Китай.

Деятельность этой группировки является частью большей проблемы кибермошеннических центров, которые получили широкое распространение в странах Юго-Восточной Азии, включая Мьянму, Лаос и Камбоджу. Эти центры, часто использующие жертв торговли людьми, привлекают их к утонченным интернет-аферам, направленным на людей по всему миру.

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, глобальное обращение этой индустрии составляет $40 миллиардов США в год. Китай активно борется с этими мошенническими центрами из-за совместных операций с местной полицией. В феврале совместные усилия Китая, Мьянмы и Таиланда привели к увольнению более 7000 рабочих, большинство из которых были гражданами Китая.

Напомним, в Китае эксминистра приговорили к смертной казни.