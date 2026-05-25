Смертник подорвал себя на железнодорожном вокзале: десятки погибших и раненых (фото)

Место теракта на железнодорожном вокзале в Пакистане / © Getty Images

В пакистанском городе Кветта произошел кровавый теракт на железнодорожном вокзале, который унес жизни по меньшей мере 23 человек. Еще 71 человек получил тяжелые ранения в результате атаки смертника.

Об этом пишет CNN.

Атака на юго-западе Пакистана произошла 24 мая в момент, когда через станцию проходил поезд. Предварительно правоохранители считают, что взрыв совершил смертник.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA), которая выступает за отделение региона от Пакистана.

Представитель экстренных служб Мухаммад Зишан сообщил, что на месте трагедии до сих пор продолжаются спасательные и эвакуационные работы. Территорию оцепили, а взрывотехники и силовики устанавливают обстоятельства инцидента.

По информации спасателей, с места происшествия уже изъяли по меньшей мере 23 тела. В больницы доставили 71 пострадавшего пассажира. В медицинских учреждениях Кветты ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Я стоял совсем рядом с путями. Не могу поверить, что мы выжили. Взрыв был очень мощный. Слава Богу, мы остались живы», — рассказал мужчина, который стал свидетелем взрыва.

Заместитель начальника городской полиции Кадир Камбрани предупредил, что количество погибших и раненых может возрасти. Он отметил, что число пострадавших, вероятно, превышает 100 человек, однако окончательные данные еще уточняются, поскольку спасательная операция после схода поезда с рельсов продолжается.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал произошедшее «ужасным взрывом бомбы».

«Такие трусливые террористические акты не могут поколебать решимость народа Пакистана», — написал он в X.

Глава МВД Пакистана Мохсин Накви после атаки прибыл в Кветту, где провел встречу с главным министром провинции Белуджистан, административным центром которой является город. Во время совещания он выразил поддержку местным жителям и заявил, что «звери с необычайной жестокостью атаковали невинных людей».

Белуджистан — провинция, богатая нефтью и природными ресурсами, которая годами остается очагом насилия со стороны сепаратистских группировок. В прошлом BLA неоднократно брала ответственность за масштабные взрывы и атаки смертников в этом регионе.

В феврале представители BLA заявили о причастности к серии нападений и атак смертников в Белуджистане. По данным пакистанских военных, тогда погибли по меньшей мере 33 человека.

