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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Смертный приговор в Японии: серийного убийцу казнили впервые с 2022 года

В Японии казнили мужчину, который убил девять человек, связавшись с ними через социальные сети.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Японии впервые за почти три года выполнили смертный приговор

В Японии впервые за три года исполнили смертный приговор / © Associated Press

В Японии 27 июня впервые с 2022 года был приведен в исполнение смертный приговор.

Об этом пишет NHK.

Шираиши, известный как «убийца из Twitter», привлекал жертв через социальные сети, предлагая поддержку людям с суицидальными настроениями. После этого он совершал сексуальное насилие, убивал, а затем хранил остатки тел в своей квартире. Кроме убийства, ему было предъявлено обвинение в ограблении.

Дело квалифицировали как убийство по корыстным мотивам и сопутствующие преступления, шокировавшие японское общество масштабом жестокости.

Смертный приговор был вынесен в 2020 году. Адвокат подал апелляцию, однако впоследствии сам Шираиши ее отозвал, и приговор вступил в силу.

Исполнение приговора стало первой казнью в Японии после июля 2022 года и первой после формирования правительства Ишибы, что вызвало новую волну общественных дискуссий по применению смертной казни в стране.

Напомним, в Северной Корее публично казнили трех граждан из-за попытки побега из страны.

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Дата публикации
Количество просмотров
799
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