Смертоноснее, чем COVID-19: медики предупредили о вспышке "верблюжьего гриппа"

От верблюдов можно заразиться опасным гриппом, против которого нет эффективной вакцины.

Врачи в Великобритании предупреждают о вспышке "верблюжьего гриппа", которым болельщики могли заразиться во время поездки в Катар на Чемпионат мира по футболу.

Об этом пишет The Sun.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании призвало врачей следить за людьми, которые жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание. Болельщикам, которые ездили в Катар на ЧМ-2022 по футболу, советовали не прикасаться к верблюдам и не кататься на них, поскольку они могут быть переносчиками "верблюжьего гриппа".

За последние годы от "верблюжьего гриппа", или ближневосточного респираторного синдрома (БСРС), умерли более 1000 человек.

И теперь количество случаев может возрасти из-за болельщиков, съезжавших в Катар на чемпионат мира и контактировавших с верблюдами.

"Верблюжий грипп" (MERS) смертоноснее, чем COVID-19 — более трети заразившихся им людей умирают по сравнению с менее чем 4% больных коронавирусом. И против "верблюжьего гриппа" нет эффективной вакцины.

"Верблюжим гриппом", или ближневосточным респираторным синдромом, можно заразиться при тесном контакте с верблюдами. В то же время в Катаре уже было зарегистрировано два случая, и оба раза больные контактировали с верблюдами.

У некоторых, кто заражается этой болезнью, не наблюдается никаких симптомов, но другие страдают лихорадкой, кашлем, затрудненным дыханием, диареей и рвотой.

Напомним, в ВОЗ предупредили об еще одной угрозе — на этот раз над миром навис давний патоген. В 2021 году количество детей, пропустивших хотя бы одну дозу вакцины от кори, достигло рекордной отметки – почти 40 миллионов.

Ранее в ВОЗ заявили, что к 2030 году резко возрастет уровень различных хронических заболеваний, в частности, болезней сердца и диабета. Эксперты считают, что за 8 лет зарегистрируют 500 млн новых случаев неинфекционных заболеваний во всем мире. Эти тяжелые последствия для человечества связаны с отсутствием достаточной физической активности у людей.

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