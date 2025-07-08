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Смертоносное наводнение в Техасе: количество жертв возросло
Больше всего наводнения в США пострадал техасский округ Керр — там фиксируют 84 жертв.
В Техасе США ликвидируют последствия разрушительного наводнения. Число погибших достигло 104 человек.
Об этом сообщает The Guardian.
Основной удар пришелся на округ Керр, где погибли по меньшей мере 84 человека, из них — 28 детей.
Потери есть и в других округах: Тревис (7 погибших), Кендалл (6 погибших), Бернетт (4 погибших), Уильямсон (2 погибших) и Том-Грини (1 погибший человек).
На данный момент 24 человека остаются пропавшими без вести, в том числе 10 учениц и одна вожатая из лагеря "Мистик". Многие тела остаются неидентифицированными.
Ранее сообщалось о 51 погибшем человеке из-за наводнения в Техасе.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за смертоносного и разрушительного наводнения в штате Техас, где уже третий день продолжаются спасательные работы.
"Я только что подписал Декларацию о чрезвычайной ситуации в округе Керр, штат Техас, чтобы обеспечить нашим храбрым спасателям немедленное предоставление необходимых ресурсов", - написал Трамп.