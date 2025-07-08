Смертоносное наводнение в Техасе: количество жертв возросло

Наводнение в Техасе

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В Техасе США ликвидируют последствия разрушительного наводнения. Число погибших достигло 104 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Дата публикации 15:06, 08.07.25 Количество просмотров 6 В Техасе бурлит страшное наводнение, унесшее жизни уже более 100 человек

Основной удар пришелся на округ Керр, где погибли по меньшей мере 84 человека, из них — 28 детей.

Потери есть и в других округах: Тревис (7 погибших), Кендалл (6 погибших), Бернетт (4 погибших), Уильямсон (2 погибших) и Том-Грини (1 погибший человек).

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На данный момент 24 человека остаются пропавшими без вести, в том числе 10 учениц и одна вожатая из лагеря "Мистик". Многие тела остаются неидентифицированными.

Ранее сообщалось о 51 погибшем человеке из-за наводнения в Техасе.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за смертоносного и разрушительного наводнения в штате Техас, где уже третий день продолжаются спасательные работы.

"Я только что подписал Декларацию о чрезвычайной ситуации в округе Керр, штат Техас, чтобы обеспечить нашим храбрым спасателям немедленное предоставление необходимых ресурсов", - написал Трамп.

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