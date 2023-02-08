Смертоносное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 7700 жертв

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии продолжает расти.
В Турции и Сирии в результате серии мощных землетрясений погибли более 7700 человек.
Об этом пишет CNN.
Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии, возросло по меньшей мере до 7726 человек.
Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что сейчас в Турции погибли по меньшей мере 5894 человек и 34810 получили ранения. В Сирии сообщается по меньшей мере 1832 погибших и 3849 раненых.
По меньшей мере, 16 139 команд работают над поисково-спасательными усилиями, к которым будут добавлены дополнительные международные группы, сказал Октай.
Землетрясение в Турции и Сирии
Восемь украинцев попросили об эвакуации из-за разрушительного землетрясения в Турции. Также известно, что среди погибших в результате, вероятно, 2 украинца. Еще 4 получили ранения. Об этом сообщают украинские дипломаты.
Также, к счастью, маленькую девочку получили живой после 12 часов под завалами в результате землетрясения в Сирии. Девочку извлекли из-под обломков одного из жилых домов в городке Африн.
К тому же исследователи обращают внимание на влияние Луны и прогнозируют еще одно сильное землетрясение в Центральной Турции. Их магнитуда может достигать показателей более высоких М5-6.
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