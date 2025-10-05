Смертоносные наводнения и оползни: десятки погибших, города отрезаны от мира

Наводнение в Непале / © reuters.com

Реклама

С пятницы в Непале продолжаются сильные дожди, которые вызвали оползни и внезапные наводнения, унесшие жизни по меньшей мере 47 человек.

Об этом сообщает Reuters.

В граничащем с Индией восточном округе Илам 35 человек погибли из-за оползней, сообщил спикер Вооруженных полицейских сил Калидас Дхаубоджи. Еще девять человек пропали без вести после наводнений, а трое погибли от ударов молний в других регионах.

Реклама

"Спасательные работы для поиска пропавших без вести продолжаются", - отметила Шанти Махат, представитель Национального управления по уменьшению риска стихийных бедствий.

Последствия для инфраструктуры и транспорта

Оползни и наводнения разрушили мосты и перекрыли несколько автомагистралей, оставив сотни пассажиров в затруднительном положении. В Катманду, окруженном горами, реки затопили дороги и дома, изолировав столицу от остальной страны.

"Внутренние рейсы значительно нарушены, но международные рейсы в аэропорту Катманду выполняются по расписанию", - сообщил Ринджи Шерпа, представитель главного международного аэропорта Непала.

Угроза реки Коши и региональные последствия

На юго-востоке Непала река Коши, известная регулярными наводнениями, пересекла опасный уровень. Губернатор округа Сунсари Дхармендра Кумар Мишра сообщил, что все 56 шлюзовых затворов плотины Коши открыты для сброса воды, что значительно превышает норму в 10-12 затворов. Движение транспорта по мосту через реку запрещено.

Реклама

В соседнем индийском регионе Дарджилинг по меньшей мере семь человек погибли из-за оползней, а спасатели продолжают поиски еще двух жертв, сообщил представитель местной полиции Абхишек Рой.

Прогноз и меры власти

Метеорологи прогнозируют, что дожди в Непале продлятся до понедельника, 6 октября. Власти принимают "максимальные меры предосторожности", чтобы помочь пострадавшим от стихии. Ежегодно во время сезона муссонов, который длится с июня по сентябрь, в горном Непале погибают сотни людей из-за оползней и наводнений.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших и восстановить транспортное сообщение", - заявили в Национальном управлении по уменьшению риска стихийных бедствий.

Напомним, ранее мы писали о том, что мощный ливень в Одессе 30 сентября парализовал город и унес жизни девяти человек.