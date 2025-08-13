Смертоносные пожары и аномальная жара охватили Европу: подробности

Пожар / © Associated Press

Реклама

Европа переживает один из самых масштабных сезонов лесных пожаров в истории. Во Франции, Испании, Португалии, Греции, Албании и других странах огонь уничтожает тысячи акров земли, а рекордная жара усложняет борьбу с пламенем.

Об этом пишет CNN.

По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, в 2025 году уже выгорело более 2,4 млн акров — более чем вдвое превышая средние показатели за последние 19 лет.

Реклама

В Испании пожары охватили разные регионы, унеся жизнь как минимум одного человека. Эвакуированы тысячи жителей и туристов, в том числе из курортного города Тарифа. На юге страны температура превысила 49°C, а метеорологи предупреждают о «чрезвычайной опасности».

Пожар в Европе / © Reuters

В Португалии горят десятки костров, в том числе в районе Транкоза, где сгорело более 7,5 тыс. акров. Власти мобилизовали более тысячи пожарных и сотни единиц техники.

Ситуация напряжена и в других странах: во Франции зафиксировали самый большой пожар с 1949 года, в Италии огонь вспыхнул возле Везувия, а в Албании, Черногории и Хорватии пожарные борются с огнем, угрожающим природным паркам и населенным пунктам.

Эксперты предупреждают: изменение климата делает пожарные сезоны все более интенсивными, а нынешний год может стать самым жарким и разрушительным для Европы за все время наблюдений.

Реклама

Напомним, гора Марапи, находящаяся на границе районов Агам и Танах-Датар в провинции Западная Суматра в Индонезии, упала во вторник утром, подняв столб вулканического пепла на примерно 1600 метров над вершиной.

Извержение началось в 8:39 по местному времени, столб пепла имел бело-серый цвет, был густым и дрейфовал в направлении северо-востока. Сейсмограф зафиксировал максимальную амплитуду 30,4 миллиметра, а продолжительность извержения составила около 34 секунд.