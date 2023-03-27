Смертоносный циклон "Фредди" установил несколько рекордов (фото)

Ненастье на юге Африки унесло жизни более 400 человек.

Циклон "Фредди", один из самых мощных ураганов, зарегистрированных в южном полушарии. Масштабы смертоносного циклона оказались настолько огромные, что теперь исследователи предполагают, что он успел побить сразу несколько рекордов.

Об этом пишет Space.

Во-первых, он, возможно, стал самым сильным за всю историю наблюдений, во-вторых, самым продолжительным из когда-либо зарегистрированных.

В целом циклон "Фредди" прошел путь в 8 000 километров через южную часть Индийского океана в юго-восточную Африку. По данным Всемирной метеорологической ассоциации (WMA), силы циклона "Фредди" начали иссякать, и теперь он, похоже, угасает.

Фото: Associated Press

Что известно о циклоне "Фредди"

"Фредди" второй раз за март обрушился на сушу в южной части Африки, став самым продолжительным и сильным тропическим штормом в южном полушарии.

Число погибших от тропического циклона в Малаве превысило 400 человек. Общее количество травмированных достигло 918, еще 282 человека считаются пропавшими без вести. В пострадавших от циклона регионах продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому количество жертв может возрасти.

Наибольшие разрушения зафиксированы вокруг города Блантайра, важнейшего экономического центра страны. Ливни и наводнения повредили дороги и мосты, что затруднило спасательные работы и эвакуацию пострадавших.

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